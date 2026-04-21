Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Tim Cook, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από τη θέση του μέσα στη χρονιά, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πορείας σχεδόν δεκαπέντε ετών στην κορυφή της εταιρείας.

Σε μήνυμα προς τους εργαζομένους, ο Cook ανατρέχει στη διαδρομή του από το 2011, όταν ανέλαβε τα ηνία της Apple έπειτα από επιλογή του Steve Jobs, χαρακτηρίζοντας εκείνη τη στιγμή «συγκινητική και απαιτητική».

Στο υπόμνημά του δεν επικεντρώνεται σε προϊόντα ή οικονομικά μεγέθη, αλλά στις αξίες που –όπως υπογραμμίζει– καθόρισαν την πορεία της Apple: απλότητα αντί πολυπλοκότητας, ουσιαστική καινοτομία και αδιάκοπη επιδίωξη της αριστείας. Αυτές οι αρχές, τονίζει, θα συνεχίσουν να αποτελούν τον πυρήνα της εταιρικής φιλοσοφίας.

Ο Cook εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για το μέλλον της Apple, σημειώνοντας ότι «ποτέ δεν ήταν πιο φωτεινό». Αποδίδει την επιτυχία της εταιρείας στους ανθρώπους της και στη μοναδική κουλτούρα που έχουν οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Παράλληλα, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τους εργαζομένους για τη συμβολή τους, επισημαίνοντας ότι η Apple ξεχωρίζει χάρη στην αφοσίωση και το ταλέντο της ομάδας της.

Η αποχώρηση του Cook εντάσσεται σε ένα οργανωμένο σχέδιο διαδοχής, σύμφωνα με το οποίο ο επικεφαλής του hardware, John Ternus, θα αναλάβει τη θέση του CEO. Ο Cook θα παραμείνει στην εταιρεία ως εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, συνεχίζοντας να στηρίζει την ομάδα και την αποστολή της Apple.

Το μήνυμα του Tim Cook προς τους εργαζομένους

Ακολουθεί το πλήρες μήνυμα του Tim Cook προς τους συνεργάτες του:

«Ομάδα,

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που σε κάνουν να σταματάς και να σκέφτεσαι το ταξίδι. Για μένα, αυτή είναι μία από αυτές.

Πριν από σχεδόν 15 χρόνια, είχα την τιμή να αναλάβω τον ρόλο του CEO της Apple. Ήταν μία απόφαση που πήρα με μεγάλο σεβασμό, γνωρίζοντας την ευθύνη που συνεπαγόταν. Ο Steve πίστεψε σε εμένα, και αυτό είναι κάτι που δεν θα πάψω ποτέ να νιώθω ως προνόμιο.

Από τότε, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε πράγματα που κάποτε έμοιαζαν αδύνατα. Δημιουργήσαμε προϊόντα που επηρέασαν βαθιά τη ζωή των ανθρώπων, επεκτείναμε την παρουσία μας σε νέους τομείς και ενισχύσαμε τη δέσμευσή μας στην ιδιωτικότητα, την προσβασιμότητα και το περιβάλλον.

Όμως, πάνω απ’ όλα, χτίσαμε και διατηρήσαμε μία κουλτούρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Μία κουλτούρα που βασίζεται στην απλότητα, στη συνεργασία και στην αδιάκοπη αναζήτηση της τελειότητας. Αυτές οι αξίες θα συνεχίσουν να καθοδηγούν την Apple για πολλά χρόνια ακόμη.

Σήμερα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι σκοπεύω να αποχωρήσω από τη θέση του CEO αργότερα μέσα στη χρονιά. Δεν ήταν μία εύκολη απόφαση. Αλλά πιστεύω ότι είναι η σωστή στιγμή — για μένα και για την εταιρεία.

Δεν ήμουν ποτέ πιο αισιόδοξος για το μέλλον της Apple. Έχουμε μία εξαιρετική ομάδα, ισχυρή στρατηγική και απίστευτες ευκαιρίες μπροστά μας. Είμαι βέβαιος ότι τα καλύτερα είναι ακόμη μπροστά μας.

Είμαι επίσης στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ ότι ο John Ternus θα αναλάβει τον ρόλο του CEO. Είναι ένας ηγέτης με βαθιά κατανόηση της Apple, των ανθρώπων της και των αξιών της. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε εκείνον.

Θα συνεχίσω να υπηρετώ την Apple από τον ρόλο του εκτελεστικού προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και θα παραμείνω πλήρως αφοσιωμένος στη στήριξη της ομάδας και της αποστολής μας.

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Για τη δουλειά σας, για το πάθος σας, για την αφοσίωσή σας. Είναι τιμή μου να εργάζομαι δίπλα σας.

Με βαθιά εκτίμηση,

Tim»