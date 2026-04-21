Το νέο μεγάλο αφεντικό της Apple, ο Τζον Τέρνους, καλείται τώρα να οδηγήσει την εταιρεία στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης όπου ο ανταγωνισμός τρέχει με τεράστιες ταχύτητες.

Ο Τέρνους καλείται να διαδεχτεί τον Τιμ Κουκ από το Σεπτέμβριο, αλλά θα πρέπει να αποδείξει την αξία του και ως ένα ακόμη διάδοχος του Στιβ Τζόμπς ο οποίος είχε οδηγήσει αρχικά την εταιρεία στην επιτυχία. Ο Τζόμς είχε αναπτύξει αυτό που χαρακτηρίζεται από τη Wall Street Journal ως το πιο επικερδές προϊόν στην ιστορία, το iPhone. Ο Κουκ κατάφερε να αποφέρει στην εταιρεία αξία τρισεκατομμυρίων δολαρίων χάρη στο συγκεκριμένη έξυπνο κινητό τηλέφωνο, όταν ειδικός στις αλυσίδες εφοδιασμού. Επίσης ο Κουκ είχε λανσάρει πολλές πετυχημένες υπηρεσίες και βοηθητικά προϊόντα της Apple.

Όπως έγινε και με τον Κουκ όταν διαδέχθηκε τον Τζομπς, ο Τέρνους αναλαμβάνει καθήκοντα χωρίς να είναι πολύ γνωστός εκτός της εταιρείας του. Αν ο Τζομπς χαρακτηριζόταν οραματιστής προϊόντων και ο Κουκ γκουρού στις αλυσίδες εφοδιασμού, ο Τέρνους αποτελεί ειδικό στο υλικό (hardware) και βρίσκεται κάπου στη μέση των δύο προκατόχων του.

Μηχανολόγος μηχανικός στο υπόβαθρο, ο οποίος πρόσφατα ηγήθηκε του τμήματος ανάπτυξης υλικού για όλα τα προϊόντα της Apple, ο Τέρνους αναλαμβάνει τα ηνία της Apple σε μια κρίσιμη στιγμή της ιστορίας της. Η εταιρεία βρίσκεται στην κορυφή της αγοράς πωλώντας iPhones μετά την κυκλοφορία δημοφιλών νέων μοντέλων το περασμένο φθινόπωρο. Ωστόσο, δυσκολεύεται να βρει το επόμενο επιτυχημένο προϊόν της και πρέπει επίσης να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση την ώρα που τρέχουν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Μετά από δεκαετίες που καθόριζαν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τις υπολογιστικές συσκευές, πρώτα στους επιτραπέζιους υπολογιστές τους και στη συνέχεια στα χέρια τους, η Apple έχει μείνει πίσω από τις αντίπαλες εταιρείες που ηγούνται της επόμενης σπουδαίας υπολογιστικής πλατφόρμας με chatbots που συνομιλούν σαν άνθρωποι», σχολίαζε μεταξύ άλλων η WSJ.

Αγαπητός μέσα στην Apple

Οι αναλυτές λένε ότι ο Τέρνους είναι ευρέως σεβαστός μέσα στην εταιρεία και απολαμβάνει ισχυρή υποστήριξη σε όλες τις βαθμίδες. «Όλοι τον αγαπούν στην Apple. Όλα τα στελέχη που γνωρίζω μιλούν πολύ καλά γι’ αυτόν», δήλωσαν στο Reuters αναλυτές της Creative Strategies.

Ως βετεράνος της Apple με 25 χρόνια εμπειρίας που ξεκίνησε σχεδιάζοντας οθόνες, φτάνει στην κορυφαία θέση με δεκαετίες εμπειρίας ως μηχανικός υλικού ο οποίος έχει αφιερώσει την καριέρα του στην υποστήριξη της άποψης ότι η καλύτερη άμυνα είναι μια καλύτερη συσκευή από την προηγούμενη.

Σε συνέντευξη του 2023 στο Reuters σχετικά με τα νέα προϊόντα της Apple που κατασκευάζονται με ανακυκλωμένα υλικά, ο Ternus φάνηκε μετρημένος, με λεπτομερή κατανόηση όχι μόνο του πώς κατασκευάστηκαν τα νέα προϊόντα της Apple, αλλά και του πώς οι αλυσίδες εφοδιασμού τους θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν ώστε να συμπεριλάβουν περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά σε όλη τη σειρά προϊόντων της εταιρείας, σημειώνεται.

Αυτό το στυλ του προβάλλεται παντού. Κατά την επιστροφή του στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια το 2024, για να μιλήσει σε φοιτητές που έπαιρναν πτυχίο, προέτρεψε τους αποφοίτους να «υποθέτουν πάντα ότι είναι τόσο έξυπνοι όσο οποιοσδήποτε άλλος στην αίθουσα, αλλά ποτέ να μην υποθέτουν ότι γνωρίζουν τόσα πολλά όσο άλλοι», συνδυάζοντας την αυτοπεποίθηση με μια δόση ταπεινότητας. Έκανε επίσης λόγο για δική του τελειομανία καθώς εστιάζει στις λεπτομέρειες προϊόντων ακόμη και εάν αυτές δεν φαίνονται εύκολα με γυμνό μάτι.