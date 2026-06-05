Τέλος στη ζωή της έβαλε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, η οποία κατηγορούταν ως ηθικός αυτουργός στη δολοφονία του στις 4 Ιουλίου του 2025 στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να κρεμάστηκε με σεντόνι, το βράδυ της Πέμπτης.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το έγκλημα στην Αγία Παρασκευή συγκλόνισε την κοινή γνώμη το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025. Στην οδό Ειρήνης, ο καθηγητής στο Μπέρκλεϊ, που είχε επιστρέψει στην Ελλάδα για να δει τα παιδιά του από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του –οικονομολόγο στο επάγγελμα–, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ.

Από την πρώτη στιγμή, οι αρχές επικεντρώθηκαν στην ταυτοποίηση του θύματος και στη συνέχεια στο στενό του περιβάλλον. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η σχέση των δύο πρώην συζύγων ήταν ιδιαίτερα τεταμένη, ενώ το διαζύγιό τους είχε χαρακτηριστεί «εκρηκτικό». Παρά τις επανειλημμένες αρνήσεις της γυναίκας, η αστυνομία συνέχισε να συνθέτει το παζλ των γεγονότων, ώσπου οδηγήθηκε σε συλλήψεις.

Οι δύο πρώην σύζυγοι είχαν σοβαρές διαφορές, τόσο για την επιμέλεια των παιδιών όσο και για οικονομικά ζητήματα που σχετίζονταν με εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η πρώην σύζυγος του πανεπιστημιακού φέρεται να πίεζε τον 35χρονο σύντροφό της να βρει άτομα ώστε να επιτεθούν επί πληρωμή στον πρώην σύζυγό της. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, φέρεται να επέμεινε στην εξόντωσή του, οργανώνοντας ένα σχέδιο που θύμιζε «επαγγελματικό» χτύπημα.

Οι τρεις αλλοδαποί που εντόπισε ο νυν σύντροφος της γυναίκας ταξίδεψαν από το Ναύπλιο στην Αθήνα. Οι δύο Αλβανοί κατηγορούμενοι νοίκιασαν το όχημα που στάθμευσαν κοντά στην οδό Ειρήνης, ενώ ο Βούλγαρος, σύμφωνα με τις καταθέσεις, προμήθευσε το όπλο του εγκλήματος στον φυσικό αυτουργό, τον 35χρονο σύντροφο της πρώην συζύγου.

Ο Βούλγαρος, γνωστός του 35χρονου, συμμετείχε στον σχεδιασμό. Ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα και φορώντας μάσκα, στάθηκε με ψυχραιμία απέναντι στον Πολωνό καθηγητή και τον πυροβόλησε χωρίς δισταγμό. Όταν το θύμα έπεσε αιμόφυρτο, ο δράστης απομακρύνθηκε και επιβιβάστηκε στο όχημα όπου τον περίμεναν οι συνεργοί του.

Οι τέσσερις άνδρες ομολόγησαν την ενοχή τους και περιέγραψαν τον ρόλο της γυναίκας, η οποία εξακολουθούσε να δηλώνει «αθώα».