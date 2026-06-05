Τεράστια ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση που αφορά το περιστατικό διάρρηξης σε πολυκατοικία στην Καλλιθέα, καθώς η προανακριτική έρευνα αποκάλυψε ότι δεν υπήρξε καμία παραβίαση πόρτας, ούτε σε διαμέρισμα ούτε στην κεντρική είσοδο του κτιρίου.

Νέα στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Εναντίον της Ιδιοκτησίας (ΤΔΕΕ) Καλλιθέας δείχνουν πως οι δύο νεαροί Αιγύπτιοι ενδέχεται να μην εισήλθαν ποτέ στην πολυκατοικία όπου διαμένει ο 55χρονος ομογενής από το Καζακστάν με τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να είδε τους δύο νεαρούς έξω από το κτίριο να φωτογραφίζουν την πρόσοψη και επικοινώνησε άμεσα με τον σύζυγό της για να τον ενημερώσει. Ο 55χρονος, ο οποίος εργάζεται ως οδοντίατρος, έσπευσε στο σημείο κρατώντας μεταλλικό ρόπαλο και φέρεται να εντόπισε τους δύο άνδρες σε στάση λεωφορείου, όπου και τους επιτέθηκε.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο ένας από τους νεαρούς δέχθηκε πολλαπλά και σφοδρά χτυπήματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του έγιναν περισσότερα από δέκα ράμματα στο κεφάλι. Σε βάρος του 55χρονου αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη.