Στο 10,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το α’ τρίμηνο εφέτος, από 8,3% το δ’ τρίμηνο του 2025 και 10,4% το α’ τρίμηνο πέρυσι. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 508.401 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 4,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ενώ, οι μακροχρόνια άνεργοι ανέρχονται σε περίπου 249.000 άτομα.

Στις γυναίκες, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 13,9% και στους άνδρες σε 7,9%.

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15- 19 ετών (35%) και 20- 24 ετών (23,8%). Ακολουθούν οι ηλικίες 25- 29 ετών (17,4%), 30- 44 ετών (10,7%), 45- 64 ετών (7,9%) και 65 ετών και άνω (6,1%).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται το Νότιο Αιγαίο (29,9%), οι Ιόνιοι Νήσοι (23,6%) και η Δυτική Ελλάδα (13,1%). Ακολουθούν, η Κεντρική Μακεδονία (12,2%), η Ήπειρος (12%), η Δυτική Μακεδονία (11,9%), η Κρήτη (11,9%), η Θεσσαλία (10,3%), η Πελοπόννησος (10,3%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (9,9%), η Αττική (8,1%), η Στερεά Ελλάδα (6,4%) και το Βόρειο Αιγαίο (6%).

Ο βασικός λόγος που σταμάτησαν οι άνεργοι να εργάζονται είναι διότι η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (41,3%). Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 18,6%. Το ποσοστό των ανέργων που αναζητούν εργασία ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι) ανέρχεται σε 49%. H πλειονότητα των ανέργων έχει ολοκληρώσει έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση (61,2%). Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ανέρχεται σε 16,8%, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή βοήθημα από τη ΔΥΠΑ ανέρχεται σε 23%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού από την ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.272.151 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (71,9%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (18%). Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 5,2%, παρουσιάζοντας μείωση 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση 11% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία ανέρχεται σε 7,3%, καταγράφοντας μείωση 20,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση 2,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι Επαγγελματίες (23,3%) και οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (21,9%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους Επαγγελματίες (3,5%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στα Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη (7,5%). Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους Ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (13,9%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους Ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους και αλιείς (9,9%).

Το 52,2% των απασχολουμένων δηλώνει ότι εργάστηκε 40- 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (14,9%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες. Η πλειονότητα των απασχολουμένων (74%) δηλώνει ότι εργάστηκε τις συνήθεις ώρες κατά την εβδομάδα αναφοράς. Το 5,8% των απασχολουμένων δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες, το 1,8% είναι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης, οι οποίοι θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερο και θα μπορούσαν να αρχίσουν να εργάζονται περισσότερο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και το 1,3% έχει παραπάνω από μία εργασία.

Ενώ, τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 4.211.638 άτομα. Τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.958.916 άτομα. Ο αριθμός τους μειώθηκε 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 3,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η πλειονότητα των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού, ηλικίας 15- 74 ετών, είτε δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (47,3%) είτε έχουν περάσει περισσότερα από 8 έτη από τότε που σταμάτησαν την τελευταία εργασία τους (28,1%). Από τα άτομα που εργάστηκαν μέσα στα τελευταία 8 έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό σταμάτησε να εργάζεται επειδή συνταξιοδοτήθηκε (59,8%), ή επειδή η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (18,6%).

Το 93,3% των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού δηλώνουν ότι δεν θέλουν να εργαστούν. Το 1,4% δηλώνει ότι αναζητεί εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι να την αναλάβουν, ενώ το 2,5% δηλώνει ότι είναι διαθέσιμοι για να αναλάβουν εργασία άμεσα αλλά δεν αναζητούν.