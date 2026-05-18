Οικονομία και κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα, καθώς και θεσμική επανεκκίνηση είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για το 2030, δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι η κυβέρνηση ζητά «ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής» και όχι ψήφο ευγνωμοσύνης, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες κοιτούν μπροστά και αναζητούν πού μπορούν να στηρίξουν τις ελπίδες τους.

Οικονομία και κοινωνική πολιτική

Αναφερόμενος στον πρώτο πυλώνα, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι μετά τη δημοσιονομική εξυγίανση και τα πλεονάσματα, υπάρχουν πλέον τα θεμέλια για επιτάχυνση της ανάπτυξης με έμφαση στην παραγωγικότητα και στη δίκαιη διανομή του πλούτου. Σημείωσε ότι την τελευταία επταετία δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις εργασίας και στόχος είναι η μείωση της ανεργίας από 8% σε 6%, πλησιάζοντας τον στόχο της πλήρους απασχόλησης.

Επεσήμανε επίσης ότι ο κατώτατος και ο μέσος μισθός θα αυξηθούν περαιτέρω, ενώ έχει συμφωνηθεί με τον ΟΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ η προώθηση μιας νέας γενιάς μεταρρυθμίσεων για μια πιο εξωστρεφή και παραγωγική οικονομία.

Εξωτερική πολιτική και άμυνα

Για την άμυνα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε πως στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, με σχέδιο που περιλαμβάνει τον «θόλο στο Αιγαίο» και την αξιοποίηση σύγχρονων αμυντικών συστημάτων. Τόνισε ότι οι συμμαχίες που έχουν οικοδομηθεί ενισχύουν τη θέση της χώρας και διερωτήθηκε «τι έχουν να πουν τα άλλα κόμματα εκτός από θεατρικές παραστάσεις πατριωτισμού».

Θεσμική επανεκκίνηση

Αναφορικά με τη θεσμική ανασυγκρότηση, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι όσοι μιλούν για κράτος δικαίου δεν μπορούν να παραμερίζουν το ζήτημα του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Πρότεινε την αναζήτηση συναινετικού συστήματος και τόνισε τη σημασία της διαφάνειας στο πολιτικό σύστημα, σημειώνοντας ότι «η αποχή από την αναθεώρηση του Συντάγματος είναι αποχή από τη Δημοκρατία και το μέλλον».

Ταμείο Ανάκαμψης και επόμενη προγραμματική περίοδος

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωσε ότι τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα γίνουν πιο ορατά μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αλλεπάλληλα εγκαίνια σε υποδομές υγείας και κοινωνικής πολιτικής. Ανέφερε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην ΕΕ ως προς τη στήριξη σε σχέση με το ΑΕΠ και στην 7η-8η θέση ως προς την απορρόφηση πόρων.

Παράλληλα, εξέφρασε αισιοδοξία για την πλήρη αξιοποίηση των πόρων και αναφέρθηκε στη δύσκολη διαπραγμάτευση για την περίοδο 2028-2034, η οποία πιθανότατα θα ολοκληρωθεί επί ελληνικής προεδρίας. Όπως είπε, στόχος είναι η εξασφάλιση ενός πακέτου για υποδομές, περιφερειακή ανάπτυξη, γεωργία και κοινωνική πολιτική.

Αστυνόμευση και πανεπιστήμια

Για την κατάσταση στα πανεπιστήμια, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι το 2019 καταργήθηκε ο νόμος για το πανεπιστημιακό άσυλο, παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Σημείωσε ότι σήμερα δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις και πως η αυστηροποίηση του πλαισίου προβλέπει ποινές για φοιτητές και πρυτάνεις που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση λέει «ναι» στην ελευθερία των ιδεών, αλλά «όχι» στη βία, η οποία δεν μπορεί να αποτελεί μέρος της εικόνας των πανεπιστημίων και της χώρας συνολικά. Εξέφρασε, τέλος, απορία που καμία άλλη πολιτική δύναμη δεν δείχνει ευαισθησία για τα ζητήματα αυτά.

Τουρισμός και εκσυγχρονισμός αεροδρομίων

Αναφερόμενος στον τουρισμό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την επέκταση του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Υπενθύμισε το έργο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο θα είναι διπλάσιο και από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης, καθώς και την αναβάθμιση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.

Όπως είπε, χάρη στις προσπάθειες της κυβέρνησης τα αεροδρόμια αυτά έχουν πλέον ευρωπαϊκή εικόνα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για 22 ακόμη περιφερειακά αεροδρόμια. Καταλήγοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικά θετική προοπτική στον τουρισμό.