Την πρώτη απάντηση στην επιστολή των πέντε γαλάζιων βουλευτών της περιφέρειας μέσω των «ΝΕΩΝ» για το «επιτελικό κράτος» έδωσε η κυβέρνηση μέσω του αντιπροέδρου της, Κωστή Χατζηδάκη, που μίλησε στη νέα διαδικτυακή εκπομπή του Γιώργου Παπαχρήστου «15 Λεπτά» – μεταδίδεται στο YouTube. Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης συμφωνεί «σε κάποια θέματα», βλέπει «δόση υπερβολής» σε άλλα, αλλά αναγνωρίζει καθαρά ότι ο ρόλος του βουλευτή «δεν ενισχύθηκε» στην επταετία. Παράλληλα, βάζει στο τραπέζι αλλαγές για τις τροπολογίες και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ληφθούν μέτρα κατά των πέντε.

Όπως ανέφερε: «Βουλευτές είναι. Το δικαίωμα του λόγου το έχει εύλογα, προφανώς κάθε πολίτης και ακόμη περισσότερο, ο κάθε βουλευτής. Οι τέσσερις από τους πέντε είναι φίλοι μου από την περίοδο που ήμουν ακόμα στην ΟΝΝΕΔ. Είναι πολιτικοποιημένοι προφανώς. Τελευταία ήρθε το θέμα του ρόλου των βουλευτών στη δημοσιότητα με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διάφορα άλλα ζητήματα και στο πλαίσιο του ρόλου τους ως βουλευτών, θεώρησαν σκόπιμο να δημοσιεύσουν αυτή την επιστολή. Χρήσιμη είναι η επιστολή ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανένας».

Στην ερώτηση του Γιώργου Παπαχρήστου αν ο ίδιος συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες ο κ. Χατζηδάκης απάντησε: «Σε κάποια θέματα συμφωνώ, σε κάποια θέματα θεωρώ ότι υπάρχει μια δόση υπερβολής, σε κάποια θέματα προσωπικά πάω ακόμα παραπέρα. Τι εννοώ στο ακόμα παραπέρα; Ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί; Εκατό τοις εκατό. Πρέπει να ενισχυθεί».

Στο αν ενισχύθηκε στην επταετία ο Κωστής Χατζηδάκης σε προσωπικό επίπεδο, απάντησε: «Όχι. Απαντώ ξεκάθαρα. Δεν ενισχύθηκε. Δεν χειροτέρεψε όμως».

Σε άλλο σημείο ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι «αυτό που σίγουρα μπορεί να συμβεί και πρέπει να συμβεί είτε στο πλαίσιο της συνταγματικής Αναθεώρησης είτε εκτός συνταγματικής Αναθεώρησης, είναι η ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή. Παράδειγμα, που δεν το λένε εκείνοι, το λέω εγώ: οι τροπολογίες. Στην Ευρωβουλή τίθενται όλες οι τροπολογίες των ευρωβουλευτών σε ψηφοφορία. Εδώ, εάν ο υπουργός διαφωνεί, δεν τίθενται. Αυτό δεν είναι σωστό στο βαθμό που δεν έχουν οικονομικό περιεχόμενο. Αυτό ήταν μια πρόταση που δεν τη διατυπώνω πρώτη φορά δημόσια. Άλλη πρόταση. Ο έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πάλι στην Ευρωβουλή υπάρχει Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Και εδώ υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί. Επομένως, εάν μας ενδιαφέρει, και σίγουρα μας ενδιαφέρει η ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών, να καθίσουμε όλοι μαζί με αφορμή την Αναθεώρηση του Συντάγματος, αλλά και με αφορμή, αν θέλετε, εύλογες απόψεις που διατυπώνονται, να δούμε ποιος πώς μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος του βουλευτή, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του υπουργού και ποια πρέπει να είναι η ισορροπία ανάμεσα στην κυβέρνηση και στη Βουλή».

Στην ερώτηση αν θα υπάρξουν μέτρα κατά των πέντε ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε: «Όχι φυσικά». «Είναι αρκετά έμπειροι στην πολιτική για να εκφράζουν την άποψή τους με τον τρόπο που πρέπει οι συνάδελφοι και χωρίς να έχουν κανέναν από πίσω τους.»

Αυτοί όμως εστιάζουν στο λεγόμενο επιτελικό κράτος. Λένε ότι έχει αποτύχει το μοντέλο. Και θα ήθελα μια όσο γίνεται πιο ευθεία απάντηση. Εγώ θεωρώ ότι το χρεώνουν όλο αυτό, την αποτυχία δηλαδή, στον Πρωθυπουργό.

Σχετικά με τον κ. Σαμαρά και τον Κ. Καραμανλή, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε:«Τιμώ και τους δύο. Και προς Θεού, ούτε του χαρακτήρα μου είναι, ούτε προσπαθώ να μιλήσω για το σύστημα καθαρά διαχείρισης. Κάθε πρωθυπουργός από αυτούς έχει να επικαλεστεί συγκεκριμένα θετικές κινήσεις στην πορεία του.

Άλλωστε, πώς να σας πω; Θα στρεφόμουν εναντίον του εαυτού μου. Ας πούμε, με τον Καραμανλή προχωρήσαμε στην Ολυμπιακή, προχωρήσαμε νωρίτερα τον ΝΟΛΠ. Ήταν η μακαρίτσα η Μαριέττα Γιαννάκου με τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην Παιδεία. τον Αντώνη Σαμαρά σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Τότε η χώρα έμεινε όρθια και έκανε βήματα μπροστά. Άλλο το ένα και άλλο»

«Υποχρέωση του κάθε Μεγάρου Μαξίμου, πέρα από την αποτελεσματικότητα για την οποία συζητήσαμε, είναι η σεμνότητα, η επαφή με τους βουλευτές. Όχι βεβαίως στις υποχρεώσεις δεν είναι το να συμφωνείς με ό,τι λέει ο οποιοσδήποτε βουλευτής, ούτε υποχρέωση των βουλευτών δεν είναι να συμφωνούν με το Μέγαρο Μαξίμου από την άλλη πλευρά. Υποχρέωση και των δύο πλευρών, να το πάω γενικότερα, είναι να κουβεντιάζουμε ειλικρινά μέσα σε κάποια όρια φυσικά. Και η επιστολή αυτή σίγουρα είναι μέσα σε κάποια δημοκρατικά όρια.»

Σε ερώτηση για το εάν αυτή η επιστολή αυτή εκφράζει άλλους βουλευτές ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι: «Δεν το ξέρω.» Και πρόσθεσε ότι:«Πιθανόν τους εκφράζει, η λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αν θέλετε και με ακόμα πιο τακτικές συνεδριάσεις, είναι μια ευκαιρία όλα αυτά να εκφράζονται και ενώπιον των υπολοίπων συναδέλφων και να γίνεται ένας τέτοιος διάλογος. Όσο συχνότερα γίνονται τέτοιες συζητήσεις, τόσο και λιγότερο θα με ρωτάτε εσείς αυτά που με ρωτήσατε μόλις τώρα.»

Στην ερώτηση για ό,τι συμβαίνει, τα σκάνδαλα, αυτή η γκρίνια, η μιζέρια κλπ μπορεί να επιφέρουν επιτάχυνση των πολιτικών εξελίξεων και να οδηγηθούμε σε πρόωρες εκλογές, απάντησε: «Δεν είναι στις σκέψεις του πρωθυπουργού. Αυτό που μας έχει πει και κατ’ ιδίαν το λέω και δημόσια είναι ότι έχουμε μπροστά μας αρκετά πράγματα να κάνουμε. Παραδείγματος χάριν, σε τίτλους δεν σας κουράζω. Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο Κώδικας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το νομοσχέδιο για να περάσουν οι πολεοδομίες στο Κτηματολόγιο. Οι παρεμβάσεις για την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ για να γίνουν πιο ευέλικτες.

Το κλείσιμο φυσικά του Ταμείου Ανάκαμψης και τα μέτρα του Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Τα νέα μέτρα για την οικονομική πολιτική του 2027. Βάλτε και μια σειρά από έργα τα οποία θα κλείνουν από τώρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Ε65, μετρό Θεσσαλονίκης, η επέκταση, άλλα ενεργειακά έργα κτλ. Άρα έχουμε μπροστά μας μια ατζέντα γεμάτη. Και δημόσια, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να μας κρίνει αν αυτά που λέμε τα κάνουμε ή όχι.»

Επίσης σε ερώτηση για το εάν έχουν βάση τα σενάρια που λένε ότι επειδή δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αυτό τουλάχιστον καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις, ενδεχομένως να ξεκινήσει αυτή η σειρά των αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων από το φθινόπωρο και μετά: «Κοιτάξτε, υπήρχαν κάποιοι από εμάς. Όχι, όχι. Μιας και λέτε για την αυτοδυναμία. Υπήρχαν κάποιοι από εμάς που έλεγαν ότι στις ερωτήσεις “τι θα κάνετε μετά τις εκλογές”; ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι μία λύση. Το ΠΑΣΟΚ μας έβγαλε από αυτό το δίλημμα. Τοποθετήθηκε και είπε ξεκάθαρα, δικαίωμά τους, έτσι ήταν. “Δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία”. Ααα δεν ξέρω με ποιους θα συνεργαστούν. Αυτό είναι άλλη τάξεως ζήτημα. Είναι εκεί τους. Εκείνο το οποίο πάντως σίγουρα λένε “Δεν θέλουμε συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία”.»

«Αυτό εμάς μας κάνει να λέμε εύλογα από εδώ και πέρα ότι η αυτοδυναμία είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη από ότι ήταν μέχρι τώρα. Διότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιος αξιόπιστος εταίρος.»

Στην ερώτηση για το εάν η κυβέρνηση θα προβάλλει το κλασικό Μητσοτάκης ή χάος: Ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι:«Όχι. Διότι δεν θεωρούμε ότι οι άλλες λύσεις είναι χάος. Θα προβάλλουμε το δίλημμα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας, που φαίνεται θέλει να ξαναγυρίσει ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος ή ούτω καθεξής. Αυτό θα πούμε και ο πολίτης ας αποφασίσει. Ένα ας το αποδραματοποιήσουμε. Αυτά είναι τα διλήμματα.»

«Εμείς εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε, να προσπαθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται, είναι Νέα Δημοκρατία να είναι συντεταγμένη, σοβαρή, υπεύθυνη, έτσι ώστε οι προσπάθειές μας, όχι της Νέας Δημοκρατίας, όλων των Ελλήνων και οι επιτυχίες όλων των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια, να μην πάνε χαμένες.

Σας μιλάω και ως πατέρας ενός παιδιού οχτώ ετών. Δεν θα ήθελα σε κάποια χρόνια ότι έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια, που ξέρω ότι υποτιμάται από πολλούς, αλλά ας πούμε ένα μόνο ότι η ανεργία έπεσε από το δεκαοχτώ στο οχτώ τοις εκατό, αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Λοιπόν, να μην πάει χαμένο και αυτό και να μην ξαναγυρίσει πάλι η Ελλάδα πίσω. Διότι τα παιδιά μας πρέπει να έχουν μέλλον στην Ελλάδα. Ότι έχουμε διαφορετικές, προφανώς αυτό είναι χαρακτηριστικό της δημοκρατίας και διαφορετικές απόψεις. Αλλά άλλο οι διαφορετικές μας απόψεις και άλλο αυτή η εχθροπάθεια, το μίσος, η στοχοποίηση».

Σε ερώτηση για την κριτική που του ασκείται από το εβδομήντα τοις εκατό των πολιτών για κατάργηση ή πολλές παραβιάσεις του κράτους δικαίου, για λάθη, για αλαζονεία και για βελτιώσεις, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε: «Δεν μιλάω για τους πολίτες, προς Θεού. Μιλάω για κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι κατ’ ανάγκην για όλα τα κόμματα με τον ίδιο τρόπο. Γιατί και εκεί υπάρχουν διαφορετικοί τόνοι στον τρόπο που εκφράζονται. Στο διαδίκτυο φυσικά υπάρχουν υπό το κάλυμμα της ανωνυμίας υβριστικές επιθέσεις οι οποίες σίγουρα δεν βελτιώνουν την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Οι κυβερνήσεις αλίμονο πέφτουν εύκολα στο σύνδρομο της Μαρίας Αντουανέτας και πιστεύουν ότι όλα τα κάνουν καλά. Αλλά επίσης του μηδενισμού.»

Στην ερώτηση του κ. Παπαχρήστου για το εάν ο πολίτης δεν είναι πληροφορημένος καλά όταν έχει αυτή τη στάση απέναντι στην κυβέρνηση, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε: «Δεν θα έλεγα ότι ο πολίτης δεν είναι πληροφορημένος καλά. Ο πολίτης κάνει κριτική σε κάποια πράγματα που εμείς δεν τα καταφέραμε όπως θα έπρεπε, αλλά την ίδια στιγμή αναγνωρίζει και την πρόοδο σε πολλούς άλλους τομείς. Γι’ αυτό άλλωστε η Νέα Δημοκρατία είναι συγκριτικά πολύ καλύτερα στις δημοσκοπήσεις από τα κόμματα που κάνουν κριτική.»

Σχετικά με τον άμεσο αντίκτυπο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δημοτικότητα της κυβέρνησης τόνισε ότι «εσείς περιμένατε να μην έχει αντανάκλαση το συγκεκριμένο θέμα; Όχι βέβαια. Πάντως την ίδια στιγμή εγώ πιστεύω ότι ένα κομμάτι του κόσμου που δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι πάλι στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να ακουμπήσει, γιατί δεν υπάρχει μια πιο αξιόπιστη πολιτική δύναμη αυτή την ώρα στη χώρα.»

Τέλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι «μιλήσαμε ειλικρινά και νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του».