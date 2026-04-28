Ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης στη Σκιάθο την Τρίτη (28.04.2026) αποτυπώνει την ένταση με την οποία έγινε αισθητός ο σεισμός στο νησί.

Στο οπτικό υλικό, που δημοσιεύσε το skiathosvoice.gr, φαίνεται η δόνηση να γίνεται άμεσα αντιληπτή, ενώ αντικείμενα τρέμουν και πέφτουν στο έδαφος. Το βίντεο αποτυπώνει τις πρώτες στιγμές μετά το χτύπημα του σεισμού, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η δόνηση, μεγέθους 4,9 Ρίχτερ, είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου και εστιακό βάθος 14,1 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ακολούθησε έντονη μετασεισμική δραστηριότητα, με περισσότερες από 20 δονήσεις μέσα σε περίπου δύο ώρες, μεταξύ των οποίων σεισμοί 4,7, 3,3 και 3,2 Ρίχτερ.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.