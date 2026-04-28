Το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε στην περιοχή της Δυτικής παραλίας στην περιοχή Μπουρνιά της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα φέρει τραύμα από όπλο στο κεφάλι, ενώ μέχρι στιγμής το όπλο δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άντρες της ΕΛΑΣ, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ενώ παίρνουν κατάθεση και από ένα άτομο το οποίο φέρεται να είχε εργασιακές σχέσεις με το θύμα.

Όπως έγινε γνωστό, το θύμα πρόκειται για υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος φιλοξενούταν στο σπίτι ενός ομοεθνούς του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Στην περιοχή αναμένεται να φτάσει ιατροδικαστής από την Κόρινθο προκειμένου να εξετάσει τα ακριβή αίτια θανάτου του άντρα.