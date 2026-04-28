Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση του 89χρονου πιστολέρο οποίος το πρωί της Τρίτης (28/4) πραγματοποιήσε ένοπλη επίθεση σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, προκαλώντας τον τραυματισμό πέντε συνολικά ατόμων.

Ο 89χρονος ζει σε πολυκατοικία στα Άνω Πατήσια. Έζησε πολλά χρόνια στον Καναδά. Δημιούργησε οικογένεια και πριν 10 χρόνια αποφάσισε να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα.

Οι γείτονες τον περιγράφουν ως καλόκαρδο και πράο ενώ όπως αποκάλυψαν μιλώντας στο MEGA για χρόνια ο είχε διαξιφισμούς με τον ΕΦΚΑ σχετικά με τα ένσημα που έπρεπε να συμπληρώσει για να βγει στη σύνταξη.cli

«Είχε πρόβλημα. Ήθελε μία σύνταξη να του βγάλει γιατί πριν φύγει για μετανάστης είχε δουλέψει, είχε ένσημα και είχε δικαστικό αγώνα με τον ΕΦΚΑ. Ήταν εργαζόμενος μετανάστης. Πριν φύγει είχε ένσημα, είχε ΙΚΑ. Πόσα χρόνια δεν ξέρω και διεκδικούσε από εδώ να πάρει σύνταξη και δεν είχε δικαιωθεί».

Όπως έγινε γνωστό, η οικογένειά του, σύμφωνα με πληροφορίες του «Live News», βρίσκεται στον Καναδά και οι μόνοι συγγενείς που είχε στην Ελλάδα είναι τα παιδιά της αδελφής του τα οποία τον επισκέπτονταν.

Είχε κάνει δωρεά σε σχολείο στο χωριό του

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών του, ο 89χρονος ήταν αρκετά επικοινωνιακός και είχε καλές σχέσεις με όλους. Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε είχε κάνει και δωρεά στο Δημοτικό Σχολείο Χανδρινού στη Μεσσηνία, τόπο καταγωγής του.

«Ένας άνθρωπος ήρεμος. Ερχόταν εδώ, ζούσε αρμονικά, κανένα πρόβλημα. Μία χαρά επικοινωνιακός. Έβγαινε στον καφενέ του τον καφέ του, συζήταγε με δύο ανθρώπους την παρέα του. Ένας άνθρωπος ήρεμος. Βοηθούσε. Ήταν ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή είχε κάνει και δωρεά στο Δημοτικό Σχολείο Χανδρινού», λένε συγγενείς του.

«Το μάθαμε κι εμείς και πέσαμε από τα σύννεφα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πολλά χρόνια στο εξωτερικό, παντρεμένος με μία κοπελίτσα από τη Γιάφα, χρόνια πολλά. Είναι μεγάλος άνθρωπος. Έχει μία κόρη. Πολλά λεφτά στο εξωτερικό. Έχουν χωρίσει. Ήταν εδώ. Έχει κάποιο σπίτι στην Αθήνα. Έχει ένα σπιτάκι εδώ στο χωριό. Πέσαμε από τα σύννεφα, και που μάθαμε ότι είχε νοσηλευτεί το ’18. Εδώ στο χωριό δεν είχε δώσει το δικαίωμα καθόλου. Μίλαγε, ευγενικός. Δεν είχε ενοχλήσει άνθρωπο».

Έχει ξανασυλληφθεί στο παρελθόν

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρία από το στενό περιβάλλον του δράστη αποκαλύπτεται ότι είχε πάει με όπλο σε κάποιο ΙΚΑ γιατί ήταν δυσαρεστημένος με τους υπαλλήλους.

«Τον είχε ξανασυλλάβει η Αστυνομία γιατί πάλι είχε πάει με κάποιο όπλο στο ΙΚΑ».