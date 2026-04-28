Κοινή εισήγηση για τη στάση του Δημοσίου στις υποθέσεις αποζημιώσεων που συνδέονται με την τραγωδία των Τεμπών αναμένεται να παρουσιάσουν αύριο, Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η πρόταση που θα τεθεί προς συζήτηση προβλέπει ότι το Δημόσιο θα παραιτείται από την άσκηση ένδικων μέσων, καθώς και από τη συνέχιση όσων έχουν ήδη ασκηθεί, σε υποθέσεις που αφορούν αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και βλάβες υγείας.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Στόχος, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση των οικογενειών των θυμάτων μέσα από μακρόχρονες δικαστικές διαδικασίες.

Η ανθρώπινη διάσταση της ρύθμισης

Η εισήγηση δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη ενέργεια, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες, μέσα από επαφές και διαβουλεύσεις με τις οικογένειες των θυμάτων.

Στο κυβερνητικό επιτελείο επισημαίνουν ότι η πρόταση επιχειρεί να συνυπολογίσει όχι μόνο τις νομικές παραμέτρους, αλλά και την ανθρώπινη διάσταση μιας τραγωδίας που εξακολουθεί να αφήνει βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα.

Ποιες υποθέσεις αφορά

Στην πράξη, η ρύθμιση καλύπτει εκκρεμείς υποθέσεις, αλλά και περιπτώσεις στις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Το πεδίο εφαρμογής της περιορίζεται στις αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και βλάβες υγείας, με στόχο να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη των συγγενών και των θυμάτων και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος.