Στο Ναύπλιο διεξάγεται το απόγευμα της Τρίτης (28/4) το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει θέμα «σύγχρονο κράτος για όλους» με την παρουσία και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός «Το 2030 θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την σύσταση του ελληνικού Κράτους και ενόψει των εκλογών του 2027 πρέπει όλοι να αναλογιστούμε που ήμασταν αλλά και που θέλουμε να φτάσουμε».

Αναφερόμενος στην πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση για το «Σύγχρονο Κράτος», τόνισε ότι αυτά τα οποία ξεκίνησαν να γίνονται το 2019 είχαν σχεδιαστεί πριν τις εκλογές. «Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ σοβαρών κομμάτων και σοβαρών κυβερνήσεων και όσων σκέφτονται μόνο την Κυριακή των εκλογών και όχι τη Δευτέρα μετά από αυτές. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απεδείχθη μια τεράστια επιτυχία με την οποία αντιμετωπίσαμε μια σειρά από μεγάλα γραφειοκρατικά προβλήματα» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα ότι ότι όλα ξεκινούν από μια κεντρική προσέγγιση: Το κράτος στην υπηρεσία του πολίτη, να ακούει τους πολίτες και αναφέρθηκε στην αξιολόγηση του ΕΣΥ από τους πολίτες:

«Τις τελευταίες 10 μέρες ήρθα σε στενότερη επαφή από ήθελα με το ΕΣΥ. Αυτό που αναφέρθηκε, η αξιολόγηση που γίνεται από τους πολίτες περιγράφει μια διαφορετική εικόνα, διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στα ΜΜΕ. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα. Η εικονα του ΕΣΥ ειναι ότι αλλάζει» είπε ο κ. Μητσοτάκης και αμέσως μετά αναφέρθηκε στο επιτελικό κράτος λέγοντας: « Πήραμε 36 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης που αξιοποιούμε επ’ ωφελεία των πολιτών. Αν πιστεύει κάποιος ότι αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν είχαν χρησιμοποιηθεί, επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος και χωρίς σφιχτό συντονισμό, ας έρθει να μου το πει».