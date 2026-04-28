Άφαντος παραμένει ο 89χρονος που εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και στο Ειρηνοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα. Οι αρχές έχουν τα στοιχεία που χρειάζονται στα χέρια τους, ωστόσο ακόμα δεν έχει εντοπιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΕΦΚΑ είχε εκδώσει απόφαση με την οποία δεν αναγνωρίζονταν 400 ένσημα, γεγονός που σήμαινε ότι ο άνδρας δεν μπορούσε να λάβει σύνταξη. Ο ίδιος επισκεπτόταν συχνά το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, προκαλώντας εντάσεις με τους υπαλλήλους.

Η ανιψιά του αποκάλυψε στις αρχές την ταυτότητά του

Η ανιψιά του, βλέποντας το περιστατικό που σημειώθηκε στον ΕΦΚΑ, υποψιάστηκε ότι επρόκειτο για τον θείο της, με τον οποίο υπήρχαν παλαιότερες προστριβές. Επικοινώνησε αμέσως με την αστυνομία, δίνοντας τα πλήρη στοιχεία του και αποστέλλοντας φωτογραφία.

Ο υπάλληλος ασφαλείας του ΕΦΚΑ, όπως και ο ταξιτζής που τον μετέφερε στη Λουκάρεως, δεν αντιλήφθηκαν ότι κάτω από την καπαρτίνα του έκρυβε μια μετασκευασμένη καραμπίνα. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας στους δημόσιους φορείς.

Οι έρευνες των αρχών έχουν πλέον επεκταθεί στην Καλαμάτα, τόπο καταγωγής του άνδρα. Ελέγχονται σταθμοί ΚΤΕΛ, λεωφορεία, σιδηροδρομικοί σταθμοί και άλλα σημεία, προκειμένου να εντοπιστούν ίχνη του.

«Μάλλον πρόκειται για τον θείο μου» – Πώς ταυτοποιήθηκε ο 89χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ξεκίνησε το πρωί από τα Άνω Πατήσια, όπου διέμενε σε σπίτι της ανιψιάς του. Πήρε ταξί με προορισμό τον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου πραγματοποίησε την πρώτη επίθεση.

Αμέσως μετά, επιβιβάστηκε σε δεύτερο ταξί με κατεύθυνση τη Λουκάρεως, όπου σημειώθηκε η δεύτερη ένοπλη ενέργεια. Οι κινήσεις του καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες οδηγών ταξί.

Μετά τις δύο επιθέσεις, η ανιψιά του δράστη επικοινώνησε με την αστυνομία, αναφέροντας ότι «μάλλον πρόκειται για τον θείο μου». Με βάση αυτή την πληροφορία, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του 89χρονου.

Το σκηνικό παραπέμπει ευθέως σε ταινία όπως το Falling Down, όπου ένας άνθρωπος σε ψυχική και κοινωνική πίεση βγαίνει στους δρόμους οπλισμένος, αφήνοντας πίσω του χάος και ένα προσωπικό «μήνυμα» προς το σύστημα.

Με τη διαφορά ότι εδώ δεν πρόκειται για σενάριο, αλλά για μια πραγματική υπόθεση που εξελίσσεται σε επιχειρησιακό θρίλερ για τις αρχές – και ταυτόχρονα σε ερωτήματα για το πώς ένας ένοπλος 89χρονος κατάφερε να κινηθεί ανενόχλητος, να χτυπήσει σε δύο σημεία και να παραμένει μέχρι αυτή την ώρα ασύλληπτος.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο 89χρονος άνοιξε αρχικά πυρ μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο, και στη συνέχεια διέφυγε. Λίγη ώρα αργότερα, φέρεται να κινήθηκε με ταξί προς τη Λουκάρεως, όπου στο ισόγειο του Ειρηνοδικείου πυροβόλησε ακόμη τέσσερα άτομα, δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο σκοτεινή από το γεγονός ότι ο δράστης άφησε πίσω του τρεις φακέλους, φωνάζοντας «εδώ βρίσκεται ο λόγος που έκανα ό,τι έκανα», χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενό τους.

Παρά τη μαζική κινητοποίηση της αστυνομίας και τον αποκλεισμό περιοχών, ο 89χρονος –γνωστός ρακοσυλλέκτης από τον Βοτανικό, με φερόμενα ψυχολογικά προβλήματα και παρελθόν νοσηλείας– κατάφερε να κινηθεί σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας και να εξαφανιστεί.

Παράλληλα το τραυματισμένο άτομο από την επίθεση στον ΕΦΚΑ δήλωσε «Είμαι σοκαρισμένος από αυτό που συνέβη, ήρθα στη δουλειά μου και βρέθηκα πυροβολημενος στο πόδι. Ευτυχώς βρίσκομαι εκτός κινδύνου όπως με ενημέρωσαν οι γιατροί».

Δηλώσεις του διοικητή του ΕΦΚΑ

«Μπήκε μέσα, ανέβηκε στον 4ο όροφο, σήκωσε την καραμπίνα, είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει και χτύπησε έναν άλλον. Δεν νομίζω ότι το έκανε σκόπιμα. Νομίζω ήταν σε κατάσταση, όχι καλή», δήλωσε ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤnews Radio 105,8, αναφερόμενος στον 89χρονο που εισέβαλε στο κτίριο του Οργανισμού στον Κεραμεικό.

Σε ερώτηση για τα κίνητρα του δράστη, ο κ. Βαρβέρης σημείωσε: «Αυτό παραμένει άγνωστο. Νομίζω ότι έχει θέματα ο άνθρωπος ο οποίος έκανε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι είχε κάτι να κάνει με τον ΕΦΚΑ, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω την πληροφορία ακόμα».

Παράλληλα, υπογράμμισε: «Δυστυχώς, δεν υπάρχει φύλαξη αστυνομική. Υπάρχει εταιρεία security η οποία φροντίζει να υπάρχει μια τάξη στα καταστήματα. Ο υπάλληλος της εταιρείας security δεν κατάλαβε ο άνθρωπος. Είδε μια καραμπίνα, δεν κατάλαβε ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Ήταν κρυμμένο το όπλο και έγινε ό,τι έγινε».