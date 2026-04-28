Σε «φρούριο» μετατράπηκε νωρίτερα το Εφετείο για τον εντοπισμό του 89χρονου που άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα.

Σε βίντεο ντοκομέντο διακρίνονται αστυνομικοί να εισέρχονται στον χώρο πηδώντας τα κάγκελα, την ώρα που ο 89χρονος εξακολουθούσε να αναζητείται από τις Αρχές.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να χτενίζουν την περιοχή αφού το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στα γύρω τετράγωνα και στις πιθανές διαδρομές διαφυγής του δράστη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος άνοιξε αρχικά πυρ μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο, και στη συνέχεια διέφυγε. Λίγη ώρα αργότερα, φέρεται να κινήθηκε με ταξί προς τη Λουκάρεως, όπου στο ισόγειο του Ειρηνοδικείου πυροβόλησε ακόμη τέσσερα άτομα, δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο σκοτεινή από το γεγονός ότι ο δράστης άφησε πίσω του τρεις φακέλους, φωνάζοντας «εδώ βρίσκεται ο λόγος που έκανα ό,τι έκανα», χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενό τους.

Παρά τη μαζική κινητοποίηση της αστυνομίας και τον αποκλεισμό περιοχών, ο 89χρονος –γνωστός ρακοσυλλέκτης από τον Βοτανικό, με φερόμενα ψυχολογικά προβλήματα και παρελθόν νοσηλείας– κατάφερε να κινηθεί σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας και να εξαφανιστεί.