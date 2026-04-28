Ένα σοβαρό περιστατικό στη Ρόδο, που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία, σημειώθηκε το βράδυ της 21ης Απριλίου, με πρωταγωνιστές μια μητέρα, το ανήλικο παιδί της και τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής εφημερίδας «Δημοκρατική», η γυναίκα είχε μεταβεί στην οικία της μητέρας του 45χρονου για να παραλάβει το παιδί τους. Κατόπιν αιτήματος του ίδιου, τον μετέφερε με το αυτοκίνητό της προς την πόλη της Ρόδου.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε αιφνιδιαστικά το τιμόνι, επιχειρώντας να στρέψει το όχημα προς έναν γκρεμό. Η οδηγός αντέδρασε ενστικτωδώς, στρέφοντας με δύναμη το τιμόνι προς την αντίθετη κατεύθυνση για να αποτρέψει την εκτροπή.

Η προσπάθειά της είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας υλικές ζημιές στον καθρέφτη του. Ο 45χρονος, σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνέχισε να προσπαθεί να ελέγξει το όχημα και να πατήσει τα πετάλια, χωρίς όμως να τα καταφέρει, καθώς ο κινητήρας έσβησε.

Λίγο αργότερα, ο άνδρας αποβιβάστηκε και, οδηγώντας το δικό του αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του, καταλήγοντας σε χαράδρα βάθους περίπου 60 μέτρων. Εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε έντονη οσμή αλκοόλ.

Ο 45χρονος νοσηλεύεται πλέον σε ψυχιατρική κλινική, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, που εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού, το οποίο θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε απώλεια ανθρώπινων ζωών, ανάμεσά τους και ενός μικρού παιδιού.