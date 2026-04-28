Σημαντικά τεχνικά προβλήματα παρουσίασε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού ΔΥΠΑ 2026-2027, προκαλώντας ταλαιπωρία σε χιλιάδες πολίτες που επιχείρησαν να καταθέσουν αίτηση τις τελευταίες ημέρες.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, Τόνια Αράχωβα, αναγνώρισε τις δυσλειτουργίες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το σύστημα δεν κατέρρευσε πλήρως. Όπως σημείωσε, η πλατφόρμα δέχθηκε εξαιρετικά μεγάλο όγκο επισκέψεων, ο οποίος άγγιξε το ένα εκατομμύριο «κλικ», με αποτέλεσμα να καθυστερήσει σημαντικά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

«Το σύστημα δεν έπεσε, αλλά παρουσίασε μεγάλες καθυστερήσεις, γεγονός που προκάλεσε ταλαιπωρία στους πολίτες», δήλωσε χαρακτηριστικά η υποδιοικήτρια.

Παράταση στην προθεσμία υποβολής

Μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας είχαν ήδη κατατεθεί περίπου 278.000 αιτήσεις, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις φτάνουν τις 300.000. Η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε έως την Τετάρτη στις 23:59, με το ενδεχόμενο νέας παράτασης να παραμένει ανοιχτό, εφόσον συνεχιστούν τα προβλήματα.

Η κ. Αράχωβα ανέφερε ότι η ΔΥΠΑ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της διαδικασίας: «Αν διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες, θα λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση».

Τεχνικά εμπόδια και διαδικασία επιλογής

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε περιπτώσεις πολιτών που αντιμετώπισαν εμπόδια κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων τους, όπως μονογονεϊκές οικογένειες που δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν την αίτηση λόγω απαιτήσεων του συστήματος. Η υποδιοικήτρια υπογράμμισε ότι η υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών είναι απαραίτητη, καθώς η επιλογή των δικαιούχων γίνεται αυτοματοποιημένα, με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια.

Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής, εξήγησε ότι βασίζεται σε σύστημα μοριοδότησης, το οποίο λαμβάνει υπόψη το εισόδημα, τον αριθμό παιδιών, τη μονογονεϊκή κατάσταση και την αναπηρία. Εξαίρεση αποτελούν οι πολύτεκνοι, που συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση.

«Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια»

Η κ. Αράχωβα παραδέχθηκε ότι, παρά τις δοκιμές που είχαν προηγηθεί, δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί πλήρως ο όγκος της επισκεψιμότητας. «Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος, όμως προέκυψαν προβλήματα, τα οποία προσπαθούμε να εξομαλύνουμε», ανέφερε.

Κλείνοντας, η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ τόνισε τη σημασία του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για την κοινωνία, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των πολιτών στη διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς.

Σε κάθε περίπτωση τα προβλήματα παραμένουν ενώ και η δεύτερη παράταση φτάνει στο τέλος της.