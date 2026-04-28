Φαρμακείο αυτοκινήτου: Παράταση στην εφαρμογή των νέων προδιαγραφών προβλέπει η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, προσφέροντας ανάσα σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων. Οι αλλαγές που αφορούν τον υποχρεωτικό εξοπλισμό πρώτων βοηθειών στα αυτοκίνητα μετατίθενται για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ που εκδόθηκε, η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του νέου τύπου φαρμακείου αυτοκινήτου ορίζεται πλέον για την 1η Ιανουαρίου 2027. Έτσι, οι οδηγοί αποκτούν περισσότερο χρόνο προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις του κανονισμού.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να μειώσει την πίεση στους πολίτες και να επιτρέψει στα συνεργεία και στους προμηθευτές να εξασφαλίσουν επαρκή αποθέματα του νέου εξοπλισμού. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η ύπαρξη πλήρους και ενημερωμένου φαρμακείου στο όχημα παραμένει υποχρεωτική για όλους τους οδηγούς.

Η παράταση δίνει τον απαραίτητο χρόνο στην αγορά και στους οδηγούς να προσαρμοστούν στις αυστηρές προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164/2022. Το μέτρο αφορά όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, με μοναδική εξαίρεση τα δίκυκλα.

Οι προδιαγραφές του νέου φαρμακείου αυτοκινήτου

Το νέο κιβώτιο δεν αποτελεί απλή θήκη, αλλά έναν ολοκληρωμένο σταθμό πρώτων βοηθειών. Το περίβλημά του πρέπει να είναι ανθεκτικό σε σκόνη, υγρασία και έλαια, ενώ όλα τα υλικά οφείλουν να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν τον Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (MDR 2017/745).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον τακτικό έλεγχο των αποστειρωμένων υλικών. Η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης (Sterility Expiration) είναι συνήθως η πενταετία. Μετά τη λήξη της, η συσκευασία φθείρεται και η στειρότητα χάνεται, καθιστώντας την αντικατάσταση των υλικών υποχρεωτική από τον νόμο.

Η λίστα των υλικών

Το φαρμακείο πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά και κατ’ ελάχιστον 16 είδη, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές. Οι οδηγοί καλούνται να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, αλλά να ελέγξουν εγκαίρως τον υπάρχοντα εξοπλισμό τους, διασφαλίζοντας ότι η ασφάλειά τους στον δρόμο συμμορφώνεται με τις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις.

Η λίστα