Αποκλειστικά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αρχικά αναφέρθηκε στις υποκλοπές και την απόφαση του Αρείου Πάγου να την αρχειοθετήσει, τονίζοντας πως κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει την υπόθεση.

«Στη Βουλή πριν ένα μήνα το είχα ανακοινώσει ότι η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο να βρει για να ξεφύγει από την μέγγενη της δικαιοσύνης με την υπόθεση των υποκλοπών. Εμένα με ενοχλεί κάτι άλλο. Μας περνάνε για ηλίθιους και το λέω ωμά. Δηλαδή στην περίπτωση Κοβέσι ‘μη μιλάτε’, βρίζουν, αλλά στην περίπτωση Τζαβέλα ‘μη μιλάτε, η δικαιοσύνη μιλάει’. Στην περίπτωση Κοβέσι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να μιλάει. Στην περίπτωση του Τζαβέλα η δικαιοσύνη αποφασίζει. Γι’ αυτό λέω, μας περνάνε για ηλίθιους».

«Θα πέσει την επόμενη μέρα η κυβέρνηση και θα πέσει σύντομα η κυβέρνηση αν συνεχίσουν έτσι να συμπεριφέρονται με αυτή την αντίληψη. Το κράτος δεν είναι λάφυρο. Το είχα πει πριν ένα μήνα και για τον κύριο Τζαβέλα και για την κυβέρνηση ότι θα υπάρξει διάταξη. Ξέρετε, δείχνει και κάτι απλό, ότι ‘εγώ είμαι πάνω από όλους σας, εσείς είστε οι νάνοι. Εσείς οι πολίτες είστε δεύτερης διαλογής’».

Επιπλέον, ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε ότι η Ελληνική Λύση θα ψηφίσει υπέρ της πρότασης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για εξεταστική επιτροπή, προβλέποντας μάλιστα ότι θα περάσει με ευρεία πλειοψηφία.

«Όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι ο κος Μητσοτάκης μέσα στον πανικό του και στα στερνά του, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι σε αποδρομή, θα κάνει ότι είναι δυνατόν. Λογική καμένης γης, θα κάψει τα πάντα αυτός, δε θα αφήσει τίποτα όρθιο. Και προκειμένου να διασωθεί αυτός και η παρέα του από τις υποκλοπές, γιατί έχει ονοματεπώνυμο η ιστορία των υποκλοπών, είναι το Μέγαρο Μαξίμου. Εδώ μιλάμε για Κόζα Νόστρα, δεν είναι κυβέρνηση αυτό, έτσι λειτουργούν οι μαφιόζοι».

«Εδώ, με την απόφαση Τζαβέλα έχουμε ισοπέδωση της δικαιοσύνης και έχουμε και ένα δεύτερο στοιχείο. Με την απόφαση Τζαβέλα η κατασκοπεία πλέον δεν είναι αδίκημα», συμπλήρωσε.

«Η ωμή παρέμβαση του πρωθυπουργού στη δικαιοσύνη είναι δεδομένη και σε ένα κράτος δικαίου η παρέμβαση από την πλευρά του πρωθυπουργού στη δικαιοσύνη είναι ποινικό αδίκημα. Ο πρωθυπουργός, έμμεσα ή άμεσα υπέπεσε σε κακουργήματα και αυτό πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι. Εδώ φτιάχνουν νόμους, νόμους εναντίον επιχειρηματιών για να τους έχουν δεμένους. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν».

«Κι όμως, στο καθεστώς Μητσοτάκη όλα δικαιολογούνται. Για τα Τέμπη εγώ το περίμενα. Δεν πρόκειται να δικαστεί κανένας με Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να φύγουν χθες, να έρθει μια κυβέρνηση σοβαρή, όπως η Ελληνική Λύση, για να τους βάλει φυλακή. Μόνο με φυλακή θα σωφρονιστούν όλοι αυτοί. Άντε λεκτικά λες ψέματα, αλλά έχει ξεπεράσει το όριο πραγματικά».

«Δεν είναι αντίπαλός μου ο Τσίπρας»

Όσο για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή είπε:

«Μόνο Ιησούς ανέστησε τον Λάζαρο. Αναστάσεις δεν γίνονται νεκρών, κυρίως πολιτικά νεκρών. Έκλεισε έναν κύκλο. Πρωθυπουργός, το ανώτατο αξίωμα της χώρας είναι πρωθυπουργός. Τι θέλετε; Καθίστε σπίτια σας. Ας έρθει ένας καινούργιος, κάποιος άλλος, μπας και τα καταφέρει καλύτερα. Αφού αποτύχατε. Και δεν θα πάω σε προσωπικές επιλογές, που δεν με ενδιαφέρουν καν. Αλλά αυτό είναι θράσος. Δηλαδή τι ζητάς τώρα; Ρεβάνς από τι; Από ποιον;».

«Το δημοψήφισμα το αλλοίωσε ο ίδιος, την επιλογή του ελληνικού λαού, για να μη μιλήσω για την προδοσία της Μακεδονίας. Αλλά ειδικά για το δημοψήφισμα, που είναι η βούληση του ελληνικού λαού, η απόφασή του, το γύρισε τούμπα. Τι να συζητήσω με τον κύριο Τσίπρα τώρα; Δεν θέλω πραγματικά. Δεν είναι αντίπαλος μου ο κύριος Τσίπρας. Αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης. Εγώ θέλω να ρίξω και θα ρίξω τον Μητσοτάκη».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με οποιοδήποτε από τα υπάρχοντα κόμματα, υποστηρίζοντας ότι «η κάλπη γεννάει» κυβερνήσεις.