Καμιά διαφωνία: ο Κώστας Σλούκας ακόμη και στην ηλικία των 36 χρόνων είναι κομβικός για τον Παναθηναϊκό, μπορεί να δώσει πράγματα και ουδείς πρέπει να ξεχνά πως στην κατάκτηση της ευρωπαϊκής κορυφής το ’24, υπήρξε καταλυτικός.

Ο Σλούκας στα πολύ καλά του, όντως κάνει τη διαφορά. Προσέξτε τι στοιχεία δίνει στον Παναθηναϊκό. Αρχικά, την ηγετική του παρουσία, το εξαιρετικό διάβασμα του παιχνιδιού και βέβαια τις ασίστ, αυτές τις πάσες με… κλειστά μάτια που μπορούν να ξεκλειδώσουν την αντίπαλη άμυνα. Επιπρόσθετα; Στο τέλος ενός ματς όταν «καίει η μπάλα» και οι αμυντικοί κάνουν φάουλ για να σταματήσουν τον χρόνο, όταν ο Σλούκας πάει στη γραμμή των βολών δείχνει αλάνθαστος. Λες και φωνάζει «μη μου κάνετε εμένα φάουλ», αφού σε όλη τη διάρκεια της σεζόν είχε ποσοστό 91%. Συν τους 9,6 πόντους κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.

Σε όλα, όμως, υπάρχει και η άλλη πλευρά του φεγγαριού: ο Σλούκας δεν είναι ο πλέον αθλητικός γκαρντ του κόσμου. Ειδικά σε αυτή την ηλικία, κάποιες φορές τον… σημαδεύουν οι προπονητές των αντιπάλων. Τώρα, ο Αταμάν θα σφίξει τη δική του άμυνα, άρα θα δώσει περισσότερο χρόνο στον Γκραντ, τον παίκτη που συνδέει τις γραμμές της πράσινης οπισθοφυλακής κι ας μην έχει το βαρύ όνομα. Ισως επειδή δεν είναι χτυπητό το όνομά του, λοιπόν, αγωνίστηκε μόλις 9′ κόντρα στη Μονακό και ελαφρώς δείχνει να χάνει έδαφος.

Γιατί στο πρόσφατο ματς ο Σορτς έπαιξε 22′, ο Σλούκας 20′ και ο Ναν 29′. Ο χρόνος μοιράστηκε κυρίως για τρία άτομα. Με τον Σλούκα στα πιτς, προφανώς και θα αλλάξουν τα δεδομένα, το rotation θα είναι κλειστό, ο ρυθμός που πάντα αναζητεί ο Παναθηναϊκός ίσως είναι υψηλότερος και κόντρα στη Βαλένθια προφανές είναι πως θα βγουν μπροστά και άλλα μέλη του πράσινου ρόστερ. Πάει να πει αυτό πως θα αναλάβουν ευθύνες και θα πάρουν πρωτοβουλίες, δίνοντας μια ταχύτητα που απέναντι σε μια ομάδα τόσο γρήγορη όσο είναι η εφετινή Βαλένθια, αναντίρρητα απαιτείται.

Γιατί αν ο Παναθηναϊκός μείνει στον τραυματισμό του Σλούκα και ξεχάσει το ματς των play offs, λάθος θα κάνει. Δεν κλαις ποτέ πάνω από το χυμένο γάλα. Γυρίζεις σελίδα. Αυτό θα κάνει ο Αταμάν. Ναι, ήθελε δυνατό τον Σλούκα, τον καπετάνιο της ομάδας σε αυτή τη δύσκολη σειρά. Αλλά στον αντίποδα τώρα οι αμυντικές δαγκάνες του Τριφυλλιού θα πιέσουν πολύ περισσότερο. Αφήστε που δεν αποκλείεται να απελευθερωθεί (αγωνιστικά) ο Σορτς!