Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον 89χρονο άνδρα που προκάλεσε πανικό το πρωί της Τρίτης, εισβάλλοντας ένοπλος στο κτίριο του ΕΦΚΑ Κεραμεικού και ανοίγοντας πυρ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό υπαλλήλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης είναι 89 ετών, ρακοσυλλέκτης, γνωστός στις αρχές από την περιοχή του Βοτανικού, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να έχει νοσηλευθεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Μετά την επίθεση στον ΕΦΚΑ, κατά την οποία τραυμάτισε υπάλληλο και στη συνέχεια διέφυγε, φέρεται να κινήθηκε προς τη Λουκάρεως, στο ισόγειο του Ειρηνοδικείου, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες πυροβόλησε ακόμη τέσσερα άτομα, τα οποία είναι δικαστικοί υπάλληλοι και δεν τραυματίστηκαν.

Ο 89χρονος περιγράφεται από αυτόπτες μάρτυρες ως ψηλός και λεπτός, φορώντας μπλε καμπαρντίνα, μέσα στην οποία έκρυβε το όπλο του. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Κατά την αποχώρησή του από το Ειρηνοδικείο, φέρεται να άφησε τρεις φακέλους και να φώναξε «εδώ βρίσκεται ο λόγος που έκανα ό,τι έκανα», χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενό τους.

Με την παρακάτω καραμπίνα ο 89χρονος πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο. Δίπλα βρίσκονται οι επιστολές στις οποίες αναφέρει τους λόγους της επίθεσής του.