Οι ειδικές δυνάμεις του Μεξικού συνέλαβαν έναν από τους ανώτερους διοικητές του ισχυρού καρτέλ «Jalisco New Generation» στην πολιτεία Ναγιαρίτ, στα δυτικά της χώρας.

Ο Ούντιας Φλόρες, γνωστός ως «El Jardinero», ήταν περιφερειακός διοικητής που έλεγχε εκτεταμένες περιοχές του καρτέλ CJNG κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού. Θεωρούνταν πιθανός διάδοχος του Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «El Mencho» (Ελ Μέντσο) ο οποίος ηγείτο του καρτέλ και σκοτώθηκε σε επιχείρηση ασφαλείας τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ναυτικού του Μεξικού, οι δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν μια καλύβα στην περιοχή Ελ Μιραδόρ, περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια του τουριστικού θέρετρου Πουέρτο Βαγιάρτα. Εκεί ο Φλόρες προστατευόταν από περίπου 30 φορτηγά και πάνω από 60 ενόπλους.

Οι άνδρες ασφαλείας του προσπάθησαν να αποπροσανατολίσουν τις αρχές, ωστόσο ο Φλόρες εντοπίστηκε καθώς επιχειρούσε να κρυφτεί σε αποστραγγιστικό αυλάκι, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

«Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με χειρουργική ακρίβεια, χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός», ανέφερε το ναυτικό σε δήλωσή του.

Βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ασφάλειας του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Χαρφούχ, δείχνουν εναέρια πλάνα από τη σύλληψη, ενώ ελικόπτερα πετούσαν πάνω από την περιοχή. Η επιχείρηση, όπως αναφέρθηκε, ήταν αποτέλεσμα 19 μηνών παρακολούθησης και συμμετείχαν σε αυτή περισσότεροι από 500 στρατιώτες, έξι ελικόπτερα και αρκετά αεροσκάφη.

Η ναυτική δύναμη αξιοποίησε και πληροφορίες των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ αυτών δεδομένα εναέριας επιτήρησης, σύμφωνα με Μεξικανό αξιωματούχο ασφαλείας που μίλησε ανώνυμα.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν ο Φλόρες θα αντιμετωπίσει κατηγορίες στο Μεξικό, ωστόσο ο Χαρφούχ δήλωσε ότι καταζητείται για έκδοση από τις αμερικανικές αρχές, οι οποίες είχαν προσφέρει αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του.

Αργότερα την ίδια ημέρα, οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη του Σέσαρ Αλεχάντρο «Ν», γνωστού ως «El Güero Conta», τον οποίο οι μεξικανικές αρχές θεωρούν βασικό συνεργό του Φλόρες στη νομιμοποίηση εσόδων.

Ο Κάρλος Ολίβο, πρώην βοηθός ειδικός πράκτορας της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) και ειδικός στο καρτέλ CJNG, χαρακτήρισε τον Φλόρες «σημαντική φιγούρα», σημειώνοντας ότι η σύλληψή του «θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις του CJNG από την εξουδετέρωση του El Mencho».

Σύμφωνα με Μεξικανό αξιωματούχο ασφαλείας, ο Φλόρες είχε κεντρικό ρόλο στις δραστηριότητες του καρτέλ, ελέγχοντας δίκτυα εργαστηρίων ναρκωτικών, διαδρομές λαθρεμπορίου και δίκτυα διανομής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διεθνείς πιέσεις και πολιτικές προεκτάσεις

Το Μεξικό έχει εντείνει σημαντικά τις προσπάθειες ασφάλειας, υπό την έντονη πίεση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με μονομερή στρατιωτική δράση στο Μεξικό εάν θεωρήσει ότι η κυβέρνηση δεν καταπολεμά επαρκώς τα καρτέλ.

Το περασμένο έτος, η διοίκηση Τραμπ συνέδεσε την απειλή επιβολής δασμών με αυτό που θεωρούσε ανεπαρκή μέτρα για την καταπολέμηση της διακίνησης φαιντανύλης και τον περιορισμό της μετανάστευσης. Οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς βρίσκονται στη διαδικασία επανεξέτασης της κοινής εμπορικής συμφωνίας τους.

«Η σύλληψη ενός βασικού ηγέτη του βίαιου CJNG αποτελεί σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη μάχη κατά εκείνων που κερδίζουν από τη φαιντανύλη και τροφοδοτούν τη βία στις κοινότητές μας», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Μεξικό, Ρόναλντ Τζόνσον.

Οι κατηγορίες και οι επιπτώσεις

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε χαρακτηρίσει τον Φλόρες «σημαντικό διεθνή έμπορο ναρκωτικών» ήδη από το 2021, όταν ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων τον είχε κατηγορήσει για συνωμοσία διακίνησης κοκαΐνης και ηρωίνης, μεταξύ άλλων εγκλημάτων.

Η σύλληψή του αποτελεί το πιο πρόσφατο πλήγμα στα μεξικανικά καρτέλ μετά τον θάνατο του El Mencho – έναν προσωπικό στόχο για τον Χαρφούχ, ο οποίος είχε επιρρίψει ευθύνες στον El Mencho για την απόπειρα δολοφονίας του το 2020, στην οποία σκοτώθηκαν δύο σωματοφύλακές του.

Ο Φλόρες ήταν μεταξύ των κορυφαίων περιφερειακών ηγετών που, σύμφωνα με αναλυτές ασφαλείας, θεωρούνταν πιθανές επιλογές για τη διαδοχή της ηγεσίας του καρτέλ.

Η κατάσταση ασφάλειας στο Μεξικό βρίσκεται υπό στενή διεθνή παρακολούθηση, καθώς η χώρα προετοιμάζεται να συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αυτό το καλοκαίρι