Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη, όπως γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος ανέφερε ότι ενημερώθηκε για τη δυσάρεστη είδηση από τον αδελφό της, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της αγαπημένης συναδέλφου.

Η Ελπίδα Μαζαράκη υπήρξε ενεργή στον χώρο της υποκριτικής από το 1972 έως το 2004, συμμετέχοντας σε ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και εκπομπές. Ξεχώρισε για τους χαρακτηριστικούς ρόλους της και τη μεγάλη γκάμα ερμηνειών που παρουσίασε στη μακρόχρονη πορεία της.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας την αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια, χαρακτηρίζοντάς την «ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας» και σημειώνοντας πως ήταν «παρούσα παντού». Όπως αποκάλυψε, πριν από περίπου έναν μήνα η ηθοποιός τον είχε καλέσει στο σπίτι της στη Γλυφάδα, όπου προσέφερε στο βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ ρούχα του συζύγου της, που είχε φύγει πρόσφατα από τη ζωή, καθώς και δικά της κομμάτια.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12:00, στο νέο κοιμητήριο Γλυφάδας.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Με πολλή θλίψη πληροφορήθηκα πριν από λίγο από τον αδελφό της ότι η αγαπημένη μας και αξιοπρεπέστατη συνάδελφός μας, η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη, έφυγε από τη ζωή.

Από το 1972 έως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, σειρές και εκπομπές, με πολύ ωραίους, χαρακτηριστικούς ρόλους μεγάλης γκάμας. Ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, παρούσα παντού.

Πριν από έναν μήνα με φώναξε στο ωραίο σπίτι της στη Γλυφάδα και μας δώρισε για το βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ την ακριβή γκαρνταρόμπα του συζύγου της, που έφυγε πρόσφατα κι αυτός από τη ζωή, καθώς και δικά της ρούχα.

Σε ευχαριστούμε, αγαπημένη μας Ελπίδα.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη στις 12:00, στο νέο κοιμητήριο Γλυφάδας».