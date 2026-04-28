Πρωτομαγιά 2026 αναμένεται να φέρει σημαντικές ανατροπές στις μετακινήσεις με τρένα και προαστιακό, καθώς και στα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ταλαιπωρία των επιβατών θα είναι αναπόφευκτη, ενώ το τελικό πρόγραμμα λειτουργίας των μέσων αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Η ΓΣΕΕ έχει εξαγγείλει απεργία για την Εργατική Πρωτομαγιά, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του προαστιακού, την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026. Η Hellenic Train ενημέρωσε ότι την προηγούμενη ημέρα, Πέμπτη 30 Απριλίου, ορισμένα βραδινά δρομολόγια θα αντικατασταθούν από λεωφορεία.

Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια 2534 (Αθήνα–Χαλκίδα) με αναχώρηση στις 22:28 θα εξυπηρετηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Αφίδνες–Χαλκίδα, χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο. Το δρομολόγιο 2539 (00:00) θα καλυφθεί στο τμήμα Χαλκίδα–Οινόη, ενώ το 1239 (23:32) στο τμήμα Αεροδρόμιο–Ταύρος, με στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα.

Επιπλέον, τα δρομολόγια 2302 (21:14) και 2304 (22:14) θα υποκατασταθούν από λεωφορεία στο τμήμα Μαγούλα–Κιάτο, χωρίς στάση στο Ζευγολατιό. Παράλληλα, αναμένονται προβλήματα και στις αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας, καθώς προγραμματίζονται στάσεις εργασίας και απεργίες, για τις οποίες θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Στο ίδιο πλαίσιο κινητοποιήσεων, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ανακοίνωσε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 της Παρασκευής και θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα, αφήνοντας τα πλοία δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας.

Οι ναυτεργάτες διεκδικούν την υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και την ενίσχυση της προστασίας των συνταξιούχων του κλάδου. Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδια, ιδιαίτερα προς τα νησιά, καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για αλλαγές ή τροποποιήσεις των εισιτηρίων τους.