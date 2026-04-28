Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο τόσο απέναντι στην ηγεσία της Δικαιοσύνης όσο και απέναντι στην κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε επί της ουσίας την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μη βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών ως προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και του καταδικασθέντος για την υπόθεση Predator, Ταλ Ντίλιαν. «Η απόφαση προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της Δικαιοσύνης», σχολίασε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για «παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις του Μεγάρου Μαξίμου με έναν απόστρατο αξιωματικό που εκβιάζει δημοσίως τον Πρωθυπουργό».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άφησε και υπονοούμενα για το ενδεχόμενο επόμενο βήμα αυτής της διαπραγμάτευσης, αναφερόμενος σε πιθανή αλλαγή του ποινικού κώδικα ώστε η ποινή του Ντίλιαν, που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα, να γίνει εξαγοράσιμη. «Πλέον δεν μας εκπλήσσει τίποτα από ένα βαθιά διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας και από έναν Πρωθυπουργό που όσο μένει Πρωθυπουργός διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία». Ο Ανδρουλάκης στόχευσε και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για «εκτροπή» και περιγράφοντάς τον ως «επικίνδυνο», που πρέπει να φύγει «για να αναπνεύσει η χώρα, για να αναπνεύσει η δημοκρατία»: «Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είναι ικανός για όλα. Και επειδή το γνωρίζω καλά, θα κάνω ό,τι μπορώ για να φύγει», τόνισε.

Ως προς τις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρουλάκης κάλεσε σε ενεργοποίηση την κοινωνία των πολιτών και την τοπική αυτοδιοίκηση και προανήγγειλε συνεννόηση με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα για την κατάθεση πρότασης σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, στην οποία επιδιώκει να καλέσει ως μάρτυρα και τον Ντίλιαν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας, ο Ανδρουλάκης τόνισε ότι αυτό είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται μια φορά το εξάμηνο και όταν υπάρχει ένα γεγονός. Περιέγραψε ως ένα τέτοιο γεγονός την πιθανότητα η κυβέρνηση αλλάξει τον ποινικό κώδικα για να μην πάει φυλακή ο Ντίλιαν. Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο νομικός Ζαχαρίας Κεσσές έκανε λόγο για έξι πρόσωπα, που θέλουν να καταθέσουν καινούργιες μηνύσεις για την υπόθεση του Predator και δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων δεν αποκλείεται να υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα.

«Επικίνδυνος είναι αυτός που αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη και την καταγγέλλει με σφοδρότητα, τροφοδοτώντας ακόμα περισσότερες επιθέσεις από τον “βούρκο” του Διαδικτύου και, μάλιστα, προσωπικά σε βάρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση ωστόσο δέχεται και τα πυρά των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. «Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι: ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο», ανέφερε και ο Αλέξης Τσίπρας.