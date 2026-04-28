Ο καιρός και την Τετάρτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, ήπιες θερμοκρασίες και θερμοκρασίες έως και 27 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Από την Πέμπτη, όμως, το σκηνικό αλλάζει σταδιακά, καθώς η αστάθεια θα επεκταθεί σε αρκετές περιοχές, με βροχές, σποραδικές καταιγίδες, ενισχυμένους βοριάδες και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η αλλαγή θα γίνει πιο αισθητή την Πρωτομαγιά και θα διατηρηθεί και το Σαββατοκύριακο, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιο φθινοπωρινό σκηνικό, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ηλιοφάνεια και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες την Τετάρτη

Την Τετάρτη 29 Απριλίου, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, με αρκετή ηλιοφάνεια και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές.

Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά τη νύχτα, οι νεφώσεις στα βόρεια θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Μέτριας έντασης άνεμοι και σταθερές θερμοκρασίες

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, τοπικά έως 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα αγγίξει και τους 27 βαθμούς.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς, ενώ τοπικά θα φτάσει και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα το πρωί θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Από αργά τη νύχτα, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και αναμένονται λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί και από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους 2 με 4 μποφόρ.

Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη – Σταδιακή επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες

Την Πέμπτη 30 Απριλίου, αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού στη χώρα. Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Από το απόγευμα, στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν και τοπικές χιονοπτώσεις.

Πτώση θερμοκρασίας στα βόρεια

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι ασθενείς, όμως από το απόγευμα θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι σε όλη τη χώρα, με ενίσχυση στα βόρεια θαλάσσια τμήματα του Αιγαίου στα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 23 και 25 βαθμών, τοπικά έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρωτομαγιά με έντονη αστάθεια και αισθητή ψύχρα

Την Παρασκευή 1 Μαΐου, η αλλαγή του καιρού θα γίνει ακόμη πιο αισθητή. Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα.

Παράλληλα, τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και στα βόρεια και κεντρικά τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση σε όλη τη χώρα, πιο αισθητή στα κεντρικά και τα βόρεια.

Άστατο καιρό φέρνει και το Σαββατοκύριακο

Το ίδιο καιρικό μοτίβο θα διατηρηθεί και το Σαββατοκύριακο, με βροχές, τοπικές καταιγίδες και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Το Σάββατο, φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, αλλά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, τοπικά ακόμη και 8 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας. Την Κυριακή, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα επηρεάσουν αρχικά την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και από το μεσημέρι και τα ηπειρωτικά, με σταδιακή βελτίωση από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.