Σε μια κίνηση με σημαντικές γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+, εν μέσω της βαθύτερης ενεργειακής αναταραχής των τελευταίων ετών. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με το Reuters, αναμένεται να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Η αποχώρηση ενός εκ των βασικών μελών του οργανισμού προκαλεί ανησυχία για τη συνοχή του καρτέλ, το οποίο διαχρονικά επιδιώκει να προβάλλει ενιαίο μέτωπο παρά τις εσωτερικές διαφωνίες. Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη Σαουδική Αραβία, τον de facto ηγέτη του σχήματος, που προσπαθεί να διατηρήσει τον έλεγχο της παραγωγής και των τιμών.

Η ανακοίνωση των ΗΑΕ έρχεται σε περίοδο κατά την οποία οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια. Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει περιοριστεί λόγω ιρανικών απειλών και επιθέσεων, γεγονός που επηρεάζει περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και LNG.

BREAKING: The United Arab Emirates said it quit OPEC and OPEC+, dealing a heavy blow to the oil exporting groups and their de facto leader, Saudi Arabia, at a time when the Iran war has caused a historic energy shock and unsettled the global economy https://t.co/4BUHcdVlh1 pic.twitter.com/MvzLTfabuk — Reuters (@Reuters) April 28, 2026

Γεωπολιτικές διαστάσεις

Η απόφαση των ΗΑΕ ερμηνεύεται και ως έμμεση ενίσχυση της θέσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον ΟΠΕΚ ότι «εκμεταλλεύεται» την παγκόσμια αγορά μέσω υψηλών τιμών πετρελαίου. Ο Τραμπ έχει συνδέσει τη στρατιωτική προστασία που παρέχουν οι ΗΠΑ στις χώρες του Κόλπου με την ενεργειακή τους πολιτική, υποστηρίζοντας πως οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον επωφελούνται αθέμιτα από την κατάσταση.

Ρήγμα στον αραβικό κόσμο

Η αποχώρηση των ΗΑΕ αντανακλά τη δυσαρέσκεια του Άμπου Ντάμπι απέναντι στους περιφερειακούς εταίρους του. Ο Ανουάρ Γκαργκάς, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, άσκησε δημόσια κριτική για την ανεπαρκή –όπως τη χαρακτήρισε– πολιτική και στρατιωτική στήριξη από τα κράτη του Κόλπου κατά τη διάρκεια των ιρανικών επιθέσεων.

Όπως δήλωσε, η στάση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου ήταν «ιστορικά αδύναμη», εκφράζοντας έκπληξη για την περιορισμένη αντίδραση των συμμάχων. Η τοποθέτησή του αναδεικνύει τις αυξανόμενες εντάσεις εντός του αραβικού κόσμου και την προσπάθεια των ΗΑΕ να χαράξουν πιο αυτόνομη στρατηγική στην περιοχή.