Το υπερπολυτελές γιοτ Nord, που συνδέεται με έναν από τους βασικούς συμμάχους του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ, παρά τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Το σκάφος μήκους 142 μέτρων, το οποίο σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ που βρίσκεται υπό κυρώσεις ταξίδεψε το περασμένο Σαββατοκύριακο από το Ντουμπάι προς τη Μουσκάτ του Ομάν. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα ιδιωτικά πλοία που έχουν διασχίσει τα Στενά τους τελευταίους μήνες.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν διεξάγει υψηλού επιπέδου συνομιλίες με τη Ρωσία, ενώ οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επαναλειτουργία του διαύλου συνεχίζονται. Σύμφωνα με το Forbes, περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται από το συγκεκριμένο σημείο. Παράλληλα, έγγραφα δείχνουν ότι, αν και ο Μορντάσοφ δεν εμφανίζεται ως επίσημος ιδιοκτήτης του Nord, το σκάφος είχε καταχωριστεί το 2022 σε εταιρεία που ανήκει στη σύζυγό του. Η αξία του υπερπολυτελούς γιοτ εκτιμάται σε πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια. Guerre au Moyen-Orient: le superyacht d’un oligarque russe a franchi le détroit d’Ormuz pic.twitter.com/cNFeXaRDLQ — BFM (@BFMTV) April 28, 2026

Επίσης, το Nord απέπλευσε από το Ντουμπάι το βράδυ της Παρασκευής και κατέπλευσε στη μαρίνα Al Mouj στη Μουσκάτ το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Marine Traffic. Η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο παραμένει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν από τη σύγκρουση.

Ενεργειακές επιπτώσεις και διπλωματικές κινήσεις

Η ένταση στην περιοχή έχει προκαλέσει άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να αγγίζει τα 109 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα. Το Ιράν εξακολουθεί να περιορίζει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επιβάλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Παρά τους περιορισμούς, το ρωσικής σημαίας Nord κατάφερε να περάσει τα Στενά, την ώρα που τα περισσότερα ιδιωτικά σκάφη αποφεύγουν την περιοχή από την έναρξη των εχθροπραξιών. Καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο, η Τεχεράνη ενισχύει τη διπλωματική της σχέση με τη Μόσχα.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, υποδέχθηκε ιρανική αντιπροσωπεία στην Αγία Πετρούπολη, όπου ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί εξήρε τη «στρατηγική σχέση» των δύο χωρών. Ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, δήλωσε ότι ο ιρανικός λαός «πολεμά με θάρρος για την κυριαρχία του απέναντι στις πιέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί ανάρτησε φωτογραφίες στην πλατφόρμα X, όπου εμφανίζεται να ανταλλάσσει χειραψίες με τον Πούτιν και τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, γράφοντας: «Τα πρόσφατα γεγονότα αποδεικνύουν το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής μας συνεργασίας».

Το προφίλ του Αλεξέι Μορντάσοφ

Το γιοτ Nord διαθέτει πισίνα, υποβρύχιο και ελικοδρόμιο, σύμφωνα με το περιοδικό Superyacht Times. Ο Μορντάσοφ, πρόεδρος της ρωσικής χαλυβουργίας Severstal, έχει τεθεί υπό δυτικές κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Παρά τις εκκλήσεις δυτικών κυβερνήσεων για πάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων, το Χονγκ Κονγκ και οι Μαλδίβες δεν έχουν προχωρήσει σε κατάσχεση του σκάφους. Με εκτιμώμενη περιουσία περίπου 37 δισ. δολαρίων, ο Μορντάσοφ θεωρείται ο πλουσιότερος Ρώσος σύμφωνα με το Forbes.

Τέλος, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο ίδιος επέβαινε στο Nord κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: BBC