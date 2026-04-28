Η μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ έφτασε, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης αναχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (28/04, 16:00) με πτήση τσάρτερ με προορισμό την Ισπανία.
Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών της υποχρεώσεων στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ έχει πλέον στρέψει όλη του την προσοχή στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup απέναντι στην Μπιλμπάο.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 στις 21:00, στη Bilbao Arena, και θα κρίνει τον φετινό τίτλο της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει με πλεονέκτημα έξι πόντων από τη νίκη του με 79-73 στον πρώτο τελικό, έχοντας παράλληλα ανεβασμένη ψυχολογία λόγω του θετικού του σερί.
Η ομάδα θα προσπαθήσει να διαχειριστεί σωστά το προβάδισμα και να διεκδικήσει τη νίκη στην Ισπανία, με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.
Οι δηλώσεις του Μπεν Μουρ
