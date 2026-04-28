Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής, Τάσος Δίγκας, προχώρησε σε επίσημη δήλωση αναφορικά με την παραίτησή του από τη διοίκηση της ομάδας.

Η αποχώρησή του αποφασίστηκε στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ, όπου η σχετική πρόταση εγκρίθηκε με ψήφους 4-1.

Πιο αναλυτικά:

«Δήλωση Αποχώρησης από την Προεδρία της ΚΑΕ Ηρακλής.

Σήμερα υπέγραψα και τυπικά την απόφασή μου να αποχωρήσω από τη θέση του Προέδρου της ΚΑΕ Ηρακλής. Μια απόφαση δύσκολη, γεμάτη σκέψεις και συναισθήματα, αλλά και περηφάνια, γιατί παραδίδω την εταιρία καθαρή, φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, απαλλαγμένη από τα βάρη που τη στιγμάτιζαν για χρόνια.

Μέσα σε αυτόν τον έναν χρόνο καταφέραμε να σηκώσουμε τον Ηρακλή εκεί που ανήκει, στην Α1, και να εξασφαλίσουμε την παραμονή του. Εξυγιάναμε την ΚΑΕ, ανακαινίσαμε το σπίτι μας και βάλαμε γερά θεμέλια για το μέλλον.

Για μένα, ο Ηρακλής δεν ήταν ποτέ απλώς μια θέση. Ήταν κομμάτι της ζωής μου. Έδωσα χρόνο, κόπο και σημαντικούς προσωπικούς πόρους, όχι από υποχρέωση, αλλά από αγάπη και πίστη στην ένδοξη ιστορία της ομάδας μας.

Αποχωρώ από την προεδρία, αλλά δεν φεύγω. Η αγάπη μου για τον Ηρακλή είναι και θα είναι πάντα εδώ. Θα συνεχίσω να είμαι δίπλα στον Ηρακλή ως φίλαθλος, Μεγαλομέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας ότι όλοι όσοι βρίσκονται στη διοίκηση της ομάδας εργάζονται με έναν κοινό σκοπό: να δούμε ξανά τον Ηρακλή εκεί που πραγματικά του αξίζει.

ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ

Με εκτίμηση, Αναστάσιος Δίγκας»