Σχεδόν δύο χρόνια μετά τον ιστορικό θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Μπέρμιγχαμ, η UEFA επανέφερε στη μνήμη των φιλάθλων την εντυπωσιακή εμφάνιση του Ντάνιελ Ποντένσε απέναντι στην Άστον Βίλα, στον πρώτο ημιτελικό του Conference League.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 4-2 στο «Βίλα Παρκ», κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στον τελικό, την οποία «σφράγισαν» μία εβδομάδα αργότερα με το 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», πριν φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δημοσίευσε βίντεο με κορυφαίες στιγμές του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού από εκείνη τη βραδιά, όταν αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.

Ο Ποντένσε είχε μοιράσει δύο ασίστ στα τέσσερα γκολ του Ολυμπιακού και δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα της ομάδας του Ουνάι Έμερι, πραγματοποιώντας μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις του στη διοργάνωση.

