Αγώνα δρόμου θα πρέπει να κάνουν δικαιούχοι του προγράμματος «Σπίτι Μου ΙΙ» και τράπεζες για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, καθώς τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσαν νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση συμβασιοποίησης των δανείων. Ετσι, αντί για την 31η Αυγούστου που ίσχυε κατόπιν Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) του περασμένου Νοεμβρίου, τράπεζες και δικαιούχοι έχουν πλέον διορία μέχρι τις 2 Ιουνίου. Μάλιστα, η νέα καταληκτική ημερομηνία τοποθετείται νωρίτερα και από την 30ή Ιουνίου, που είχε ανακοινωθεί στην αρχική παρουσίαση του προγράμματος τον Ιανουάριο του 2025.

Σύμφωνα με τα αρμόδια υπουργεία, η νέα καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων ορίστηκε κατόπιν συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που απαιτεί να υπάρχει σαφής εικόνα των ποσών που θα πρέπει να εκταμιευθούν για το πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙ» ώστε να εγκρίνει την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Οπως δήλωσε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Παπαθανάσης, η αναθεώρηση του σχεδίου θα γίνει τον Μάιο από την πλευρά της κυβέρνησης.

Η καταληκτική ημερομηνία για τις εκταμιεύσεις των δανείων του «Σπίτι Μου ΙΙ» δεν μεταβάλλεται και εξακολουθεί να είναι η 31η Αυγούστου. Επιπλέον, οι δικαιούχοι που θα έχουν υπογράψει τις δανειακές συμβάσεις έως τις 2 Ιουνίου δεν θα επηρεαστούν από την αλλαγή. Αυτό δεν ισχύει για δικαιούχους που βρίσκονται ακόμα στα πρώτα βήματα της διαδικασίας π.χ. δεν έχουν ολοκληρώσει τον νομικό και τεχνικό έλεγχο των ακινήτων που έχουν επιλέξει. Αυτοί θα πρέπει να κινηθούν ταχύτατα για να ολοκληρώσουν τη συμβασιοποίηση του δανείου μέσα σε 36 ημέρες από σήμερα – εκ των οποίων μόλις οι 24 είναι εργάσιμες.

Στο 84% η απορρόφηση

Πάντως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το πρόγραμμα, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια συνολικής αξίας 1,62 δισ. ευρώ, από αρχικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ. Οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν στα εγκριθέντα δάνεια, που έχουν ολοκληρώσει όλα τα στάδια ελέγχου και για τα οποία απομένει μόνο η εκταμίευση. Το μέσο ύψος δανείου διαμορφώνεται στις 120.150 ευρώ και η απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο 84,1%.

Η διεύρυνση των μέγιστων εισοδηματικών ορίων τον περασμένο Νοέμβριο επιτάχυνε την υλοποίηση του προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι με την εν λόγω ΚΥΑ, επιλέξιμοι για το πρόγραμμα ήταν άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ, ζευγάρια με εισόδημα έως 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί και μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 39.000 ευρώ και προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη συμφωνηθεί η χρήση τυχόν αδιάθετων πόρων του προγράμματος για επόμενα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής που θα «τρέξει» στο μέλλον η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), επομένως το ενδεχόμενο μιας τρίτης έκδοσης του «Σπίτι Μου» θεωρείται αρκετά πιθανό.