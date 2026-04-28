Ξεκίνησε χθες στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413, Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1405 και μερική ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 – Ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας – Πολεοδομικές ρυθμίσεις – Διατάξεις περιβαλλοντικής και δασικής προστασίας».

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες στρεβλώσεις και να βάλει τάξη σε δύο κρίσιμους τομείς όπως η ενεργειακή μετάβαση και η πολεοδομική οργάνωση. Στο επίκεντρο των ενεργειακών ρυθμίσεων βρίσκεται η ραγδαία ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το νομοσχέδιο επιχειρεί να καλύψει αυτό τα κενά που υπάρχουν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντλησιοταμίευση, που θεωρείται κρίσιμη για τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος.

Οι νέες διατάξεις μεταξύ άλλων προβλέπουν σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες αδειοδότησης για έργα μεγάλης κλίμακας, όπως σταθμοί αντλησιοταμίευσης, ενώ εισάγουν επίσης ένα συνολικότερο πλαίσιο για τα έργα αποθήκευσης με επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης αλλά και ενίσχυση της διαφάνειας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου. Ενα ακόμη κομβικό στοιχείο του νομοσχεδίου αφορά την ανάπτυξη υποδομών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα σαφές πλαίσιο που επιτρέπει την παραχώρηση θαλάσσιων εκτάσεων και υπεδάφους για τέτοιες δραστηριότητες.

Οι δυνατότητες

Παράλληλα το νομοσχέδιο ανοίγει τον δρόμο και για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και πλέον δίνεται η δυνατότητα στον κάθε πολίτη να μειώσει το κόστος της ενέργειας. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 18 GW των ΑΠΕ που εισέρχονται στο ενεργειακό μας μείγμα σήμερα, τα 9,2 GW είναι του ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή χαμηλή και μεσαία τάξη. Είναι ενδεικτικό της σημασίας της παρέμβασης ότι έως και 25% της ενέργειας που δαπανάται μπορεί να εξοικονομήσει ένα νοικοκυριό με τα «φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι».

Χθες, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, κατά τη διαδικασία ακρόασης εξωκοινοβουλευτικών προσώπων, υπογράμμισε ότι η Οδηγία για τις ΑΠΕ που ενσωματώνεται θέτει ακριβείς στόχους, θεσπίζει κανόνες, εξειδικεύει, δίνει ορισμούς, κριτήρια, επικαιροποιεί το ισχύον πλαίσιο, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα νομοθέτημα το οποίο ενισχύει την ενεργειακή Δημοκρατία, με την απλοποίηση των διαδικασιών και την επιτάχυνση της βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης, την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην αγορά ενέργειας με διαφάνεια και την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.

«Με το σημερινό νομοσχέδιο ανοίγουμε τον δρόμο για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Τα 800W, με τα οποία δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε έλληνα πολίτη να μειώσει το κόστος ενέργειάς του, πραγματώνοντας έτσι την έννοια της ενεργειακής Δημοκρατίας», είπε ο Σταύρος Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι κάποιες χώρες, όπως η Ελλάδα, έχουν ήδη πετύχει στόχους και μάλιστα πρωταγωνιστούν στο ποσοστό ΑΠΕ στο μείγμα της ενέργειας. «Στη δική μας περίπτωση, οι παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για την περαιτέρω ανάπτυξη και επιτάχυνση των έργων ΑΠΕ», είπε.