Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε δεν επηρεάζει μόνο τους πνεύμονες και την καρδιά, αλλά φαίνεται πως έχει άμεση επίδραση και στη λειτουργία του εγκεφάλου.

Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports, η χρήση καθαριστών αέρα με φίλτρα HEPA στο σπίτι μπορεί να οδηγήσει σε αισθητή βελτίωση της νοητικής απόδοσης, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 40 ετών.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από 119 ενήλικες ηλικίας 30 έως 74 ετών, οι οποίοι ζούσαν σε περιοχή με αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω έντονης κυκλοφορίας. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν εναλλάξ έναν πραγματικό καθαριστή αέρα και έναν «εικονικό» (χωρίς φίλτρο), χωρίς να γνωρίζουν ποιος ήταν ποιος, σε μια προσπάθεια να εξαλειφθούν πιθανές προκαταλήψεις στα αποτελέσματα.

Τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά: όσοι ήταν άνω των 40 ετών παρουσίασαν κατά μέσο όρο 12% ταχύτερη απόδοση σε τεστ που μετρούσαν την εκτελεστική λειτουργία και τη νοητική ευελιξία μετά από έναν μήνα χρήσης του καθαριστή με φίλτρο HEPA. Οι συγκεκριμένες δεξιότητες σχετίζονται με την ικανότητα λήψης αποφάσεων, προσαρμογής σε νέες πληροφορίες και επίλυσης προβλημάτων.

Αν και η βελτίωση μπορεί να φαίνεται μικρή, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι είναι συγκρίσιμη με τα οφέλη που προσφέρει η συστηματική σωματική άσκηση στην εγκεφαλική λειτουργία. Επιπλέον, ακόμη και μικρές αλλαγές στη γνωστική απόδοση μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο μακροπρόθεσμα, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη της γνωστικής έκπτωσης.

Η εξήγηση φαίνεται να βρίσκεται στα μικροσκοπικά σωματίδια ρύπανσης που αιωρούνται στον αέρα. Η έκθεση σε αυτά έχει συνδεθεί με σοβαρές παθήσεις, όπως το Alzheimer’s disease και το Parkinson’s disease, καθώς και με βλάβες στη λευκή ουσία του εγκεφάλου — το δίκτυο που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των εγκεφαλικών περιοχών.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μείωση αυτών των ρύπων μέσω φίλτρων HEPA μπορεί να προστατεύει ή και να ενισχύει αυτές τις νευρωνικές συνδέσεις. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα: δεν είναι ακόμη σαφές αν τα οφέλη αυξάνονται με μακροχρόνια χρήση, ούτε ποιοι ακριβώς βιολογικοί μηχανισμοί ευθύνονται για τη βελτίωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κοινωνική διάσταση του ζητήματος. Οι άνθρωποι που ζουν κοντά σε μεγάλους δρόμους ή σε περιοχές με έντονη κυκλοφορία εκτίθενται σε υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης και, κατά συνέπεια, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για προβλήματα υγείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι καθαριστές αέρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πρακτικό και άμεσα εφαρμόσιμο μέτρο προστασίας.

Παρά τους περιορισμούς της, η μελέτη ενισχύει μια αυξανόμενη τάση στην επιστημονική κοινότητα: την αναγνώριση ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε επηρεάζει βαθιά όχι μόνο το σώμα αλλά και τον νου. Ο καθαρός αέρας, τελικά, δεν είναι απλώς θέμα άνεσης — μπορεί να είναι και κλειδί για μια πιο καθαρή σκέψη.