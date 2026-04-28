Ο Ολυμπιακός στοχεύει απόψε (21:00, NovaSports 4HD) να κάνει το πρώτο καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας της EuroLeague, υποδεχόμενος τη Μονακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των Play-Offs.

Λίγο πριν το τζάμπολ, έγιναν γνωστές οι τελικές επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη 12άδα των «ερυθρόλευκων». Ο Έλληνας τεχνικός δεν αντιμετωπίζει απουσίες λόγω τραυματισμών, όμως άφησε εκτός αποστολής πέντε παίκτες.

Εκτός έμειναν οι Μουσταφά Φαλ, Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου, στο πλαίσιο των επιλογών ροτέισον.

Έτσι, ο Ολυμπιακός αναμένεται να παραταχθεί με τρεις σέντερ και δύο πόιντ γκαρντ στη διάθεσή του.

Η 12άδα των Πειραιωτών αποτελείται από τους: Γουόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ.