Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας φόρεσε τα «ερυθρόλευκα» μπλουζάκια ενόψει του Game 1 των playoffs της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μονακό (28/4, 21:00).
Η ομάδα του Πειραιά ετοιμάζεται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, με το γήπεδο να έχει ήδη διαμορφωθεί κατάλληλα για να υποδεχθεί τους φιλάθλους. Τα μπλουζάκια έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις των οπαδών, δημιουργώντας ατμόσφαιρα εντυπωσιακής ενότητας πριν από το τζάμπολ.
Το ΣΕΦ αναμένεται να είναι «καυτό» απόψε, καθώς ο Ολυμπιακός ξεκινά τη σειρά των playoffs με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Playoffs mode: ON 🔴⚪
Απόψε (28/04, 21.00) γράφεται το πρώτο κεφάλαιο κόντρα στη Μονακό και το ΣΕΦ δεν θα είναι απλά γεμάτο, θα είναι 🔥
Μπαίνοντας στη θέση σου, σε περιμένει το συλλεκτικό t-shirt της @Piraeus_Bank με το μήνυμα: “All the way”! 🟥
Το φοράμε, το ζούμε, το… pic.twitter.com/iYgpCeS4wi
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 28, 2026