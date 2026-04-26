Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε ο ΜVP της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26 κερδίζοντας το βραβείο για δεύτερη φορά στην καριέρα του.
Ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να μην συγχαρεί τον αστέρα του.
Αναλυτικά το μήνυμα της ερυθρόλευκης ΚΑΕ:
«Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Σάσα Βεζένκοβ κυριαρχεί στην Ευρώπη, ως ο MVP της κανονικής περιόδου. Ασταμάτητος. Ασυναγώνιστος. Αναπόφευκτος. Υπόκλιση, Σάσα. Αυτή είναι μόνο η αρχή».
For the second time in his career, Sasha Vezenkov DOMINATES Europe as the EuroLeague Regular Season MVP! 🏆🔥
Unstoppable. Unmatched. Inevitable.
⁰Take a bow, Sasha – this is just the beginning! 🔴⚪🚀#OlympiacosBC #TogetherWeFight #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/yYGEevsDP3
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 26, 2026