Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε ο ΜVP της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26 κερδίζοντας το βραβείο για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να μην συγχαρεί τον αστέρα του.

Αναλυτικά το μήνυμα της ερυθρόλευκης ΚΑΕ:

«Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Σάσα Βεζένκοβ κυριαρχεί στην Ευρώπη, ως ο MVP της κανονικής περιόδου. Ασταμάτητος. Ασυναγώνιστος. Αναπόφευκτος. Υπόκλιση, Σάσα. Αυτή είναι μόνο η αρχή».