Με πρόστιμο 350 ευρώ κινδυνεύουν οι οδηγοί που κυκλοφορούν χωρίς την προβλεπόμενη από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας πινακίδα ή έχουν παρέμβει με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτήν. Σύμφωνα με το άρθρο 94 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, απαγορεύεται ρητά η κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες, με μη νόμιμες ή παραποιημένες πινακίδες.

Παρακάτω παρουσιάζονται τέσσερις από τις πιο συνηθισμένες μορφές παραποίησης πινακίδων, οι οποίες θεωρούνται παράνομες. Όλες οι παρακάτω παραβάσεις τιμωρούνται με πρόστιμο 350 ευρώ, αλλά και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και του αριθμού κυκλοφορίας για έναν μήνα.

1. Τοποθέτηση αυτοκόλλητου ή προστατευτικού πάνω στην πινακίδα

2. Χρήση μη εγκεκριμένης πινακίδας

3. Φθαρμένες, ξεθωριασμένες ή δυσανάγνωστες πινακίδες

4. Οδήγηση χωρίς πινακίδα ή με μία από τις δύο