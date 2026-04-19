Οι Αρχές προχωρούν στην τοποθέτηση νέου τύπου πινακίδων σήμανσης στο οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων, με στόχο την αποτροπή εισόδου οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η νέα παρέμβαση αφορά κυρίως κόμβους και σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, όπου στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιστατικά λανθασμένης εισόδου οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο. Στα σημεία αυτά εγκαθίσταται πλέον ειδική προειδοποιητική σήμανση, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους οδηγούς που κινούνται λανθασμένα.

Πρόκειται για κόκκινη πινακίδα με την ένδειξη «NO WAY – ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ», η οποία λειτουργεί ως έντονη προειδοποίηση απαγόρευσης εισόδου στο συγκεκριμένο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νέας σήμανσης είναι η τοποθέτησή της σε αντίθετο προσανατολισμό ως προς τη φυσική ροή των οχημάτων, ώστε να γίνεται ορατή αποκλειστικά από οδηγούς που έχουν εισέλθει ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο. Έτσι, όσοι κινούνται κανονικά δεν έρχονται σε επαφή με το μήνυμα, βλέποντας μόνο την πίσω πλευρά της πινακίδας.

Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η έγκαιρη ειδοποίηση των οδηγών και η μείωση των περιστατικών κίνησης στο αντίθετο ρεύμα, τα οποία εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια.