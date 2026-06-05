Νέα οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Γαλλία, καθώς μία 40χρονη μητέρα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, ενώ δίπλα της βρισκόταν για ημέρες το 4χρονο κοριτσάκι της, ζωντανό αλλά σε πολύ άσχημη κατάσταση.

Το παιδί βρέθηκε αφυδατωμένο και ξαπλωμένο δίπλα στο πτώμα της μητέρας του, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν νεκρή εδώ και αρκετές ημέρες. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μοντανιάκ, στην περιοχή του Ερό. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οι συγγενείς της γυναίκας ειδοποίησαν την Πέμπτη την αστυνομία, ανήσυχοι επειδή δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της.

Το διαμέρισμα ήταν κλειδωμένο από μέσα

Η 40χρονη δεν είχε δώσει κανένα σημάδι ζωής από την Παρασκευή 29 Μαΐου. Δεν απαντούσε στο τηλέφωνο και το σπίτι της παρέμενε κλειδωμένο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο μπήκαν στο διαμέρισμα από ένα παράθυρο, όπου βρήκαν τη μητέρα νεκρή και το μικρό κορίτσι στον καναπέ, «εμφανώς αφυδατωμένο και σε κατάσταση σοκ», όπως δήλωσε ο εισαγγελέας του Μπεζιέ, Arnaud Faugère, στην εφημερίδα Le Parisien.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, στο σπίτι δεν υπήρχαν ίχνη κλοπής ή πάλης, ενώ το διαμέρισμα ήταν «κλειδωμένο από μέσα, με το κλειδί στην κλειδαριά». Για τον λόγο αυτό, προς το παρόν δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Une fillette de 4 ans retrouvée déshydratée et prostrée à côté du corps de sa mère, décédée depuis plusieurs jours, dans l’Hérault ➡️ https://t.co/vsdCsvpniK pic.twitter.com/Hxb5Lhh5Oi — Le Parisien (@le_Parisien) June 5, 2026

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ασφυξίας από επιληψία – Άλλαλο το παιδί από το σοκ

Η γυναίκα ζούσε μόνη με την κόρη της και, σύμφωνα με τις αρχές, έπασχε από επιληψία. «Το ενδεχόμενο ασφυξίας μετά από επιληπτική κρίση» διερευνάται, ανέφερε ο εισαγγελέας Arnaud Faugère. Η νεκροψία της σορού θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ώστε να προσδιοριστούν η αιτία και η ημερομηνία θανάτου.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να βοηθήσουν στον καθορισμό του χρονικού διαστήματος που το παιδί παρέμεινε μόνο του δίπλα στο σώμα της μητέρας του. Όταν εντοπίστηκε, το κοριτσάκι ήταν σε τόσο κακή κατάσταση που δεν μπορούσε να μιλήσει.

Το παιδί απομακρύνθηκε από το σπίτι και τέθηκε υπό την προστασία συγγενών του. «Το κοριτσάκι ανέλαβε ένα μέλος της οικογένειας και λαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα», πρόσθεσε ο Arnaud Faugère.

Η υπόθεση αυτή έρχεται στο φως ενώ η Γαλλία παραμένει συγκλονισμένη από την εξαφάνιση και δολοφονία της 11χρονης Λιανά (Lyhanna). Ο ύποπτος για εκείνη την υπόθεση, που έχει ήδη συλληφθεί, είναι ο πατέρας μιας συμμαθήτριάς της και έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά.