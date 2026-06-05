Μια 35χρονη γυναίκα στην Πάτρα κατάφερε να προστατευθεί χάρη στο panic button, όταν ο πρώην σύζυγός της την απείλησε ενώ βρισκόταν σε καφετέρια. Ο άνδρας, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, προέβη σε χειρονομίες εις βάρος της.

Η γυναίκα ενεργοποίησε το panic button που της είχε χορηγηθεί έπειτα από προηγούμενο περιστατικό μεταξύ τους. Χάρη στην άμεση ειδοποίηση, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και ο 35χρονος συνελήφθη την Πέμπτη (04.06.2026) στην Πάτρα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοφορία.

Σύμφωνα με το tempo24, ο άνδρας πλησίασε την πρώην σύζυγό του την ώρα που εκείνη καθόταν σε καφετέρια και επιχείρησε να την εκφοβίσει, παραβιάζοντας τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.

Το Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών ενημερώθηκε αμέσως μέσω του συστήματος και αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στο σημείο, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητό του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μαχαίρι, επτά φυσίγγια και έναν παράνομο ασύρματο, τα οποία και κατασχέθηκαν.