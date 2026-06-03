Η Πάτρα αποχαιρέτησε σήμερα Τετάρτη (3/6) μέσα σε βαρύ κλίμα οδύνης και συγκίνησης, τον 52χρονο Διονύση Γκέκα και τον 17χρονο γιο του Ηλία-Κωνσταντίνο Γκέκα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής (31/5) στην έξοδο της πόλης.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας, συγγενείς, φίλοι και πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο«αντίο»σε πατέρα και γιο, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Η παρουσία του κόσμου αποτύπωσε τη βαθιά συγκίνηση και την αγάπη που ένωνε την οικογένεια με την πόλη. Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο επικήδειος λόγος τουΜητροπολίτη Πατρών Χρυσοστόμου, ο οποίος μίλησε για το δεσμό των δύο ανθρώπων και τη δοκιμασία που βιώνει η κοινωνία της Πάτρας.

«Ήταν αγκαλιασμένοι σε όλη τους τη ζωή κι έφυγαν αγκαλιασμένοι. Ήδη βρίσκονται σε μια άλλη σφαίρα, εκεί όπου δεν υπάρχει πόνος. Αυτή είναι η διαβεβαίωση του Ιησού Χριστού. Ότι ο θάνατος καταργήθηκε. Μεταφέρω τις ευχές και την αγάπη του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου και της Ιεράς Συνόδου. Όλοι είμαστε μια οικογένεια και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν πρόκειται ποτέ να λείψουν από τις καρδιές μας. Με την ανθρώπινη λογική, το γεγονός αυτό δεν ξεπερνιέται. Θυμάμαι τον Ηλία-Κωνσταντίνο πόσο ξεχώριζε στο Πειραματικό Λύκειο. Όμως αυτοί τώρα ψάλλουν μαζί με τους αγγέλους εκεί ψηλά – όσο κι αν μας φαίνεται απίστευτο – το Χριστός Ανέστη…» ανέφερε ο Μητροπολίτης Πατρών.

Ακολούθησε η ταφή πατέρα και γιού στο Β’ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.