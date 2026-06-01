Στο πένθος έχει βυθιστεί η Πάτρα για τον χαμό πατέρα και γιου στο τροχαίο δυστύχημα στο Ρίο με την τις έρευνες της Τροχαίας να είναι σε εξέλιξη.

Το MEGA παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Ο 52χρονος, οδηγός της μοτοσικλέτας και ο 17χρονος γιος του, που ήταν συνεπιβάτης, κείτονται στο οδόστρωμα, με κόσμο να έχει μαζευτεί και να καλεί σε βοήθεια.

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 52χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν μαρτυρίες για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου.

Η κάμερα από το κράνος του 52χρονου βρέθηκε, αλλά δεν έδωσε απαντήσεις, καθώς η καταγραφή είχε σταματήσει δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση.

«Έσβησε το καλύτερο παιδί…»

Ο θάνατος του 17χρονου Κωνσταντίνου, μαθητή της Δευτέρας Λυκείου στο Πειραματικό Σχολείο Πατρών, ήταν ακαριαίος. Συμμαθητές και συμπαίκτες του νεαρού μπασκετμπολίστα της Παναχαϊκής αδυνατούν να πιστέψουν ότι δε θα ξαναδούν το χαμόγελο του φίλου τους.

«Τα λόγια είναι περιττά. Το καλύτερο παιδί. Όλοι μείναμε άφωνοι, δε το πιστεύαμε, περιμέναμε να δούμε αν είναι αλήθεια, πιστεύαμε ότι κάποιος μας κάνει πλάκα».

Ο 52χρονος πατέρας διατηρούσε επιχείρηση ανακύκλωσης δίπλα από το σπίτι του και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Για ένα σημείο – καρμανιόλα κάνουν λόγο οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους πατέρας και γιος, έχουν γίνει άλλα τρία τροχαία ατυχήματα τα τελευταία χρόνια.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες πρόκλησης του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πατρών.