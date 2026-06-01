Η Μπαρτσελόνα φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του Μπερνάντο Σίλβα, σε μια κίνηση που μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο ηχηρές του καλοκαιριού.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τον κύκλο του στη Μάντσεστερ Σίτι και οι Καταλανοί επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις συνθήκες ώστε να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

🚨 ⏳ Conferme totali sulla base di accordo tra il Barcellona e Bernardo Silva. Gradimento assoluto di tutto il management blaugrana, nessuna necessità di cedere altri giocatori per definire. Solo dettagli da limare per trovare la quadra definitiva. Imminente. https://t.co/e8hpFVuw5Q pic.twitter.com/P7oCBAHe9x — Gianluigi Longari (@Glongari) June 1, 2026

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι συζητήσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο και υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να προκύψει οριστική συμφωνία μέσα στο επόμενο διάστημα.

Ο 31χρονος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ, παραμένοντας σημαντικό κομμάτι της ομάδας του μέχρι το τέλος της παρουσίας του στο Μάντσεστερ.