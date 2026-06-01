Η Μπαρτσελόνα φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του Μπερνάντο Σίλβα, σε μια κίνηση που μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο ηχηρές του καλοκαιριού.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τον κύκλο του στη Μάντσεστερ Σίτι και οι Καταλανοί επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις συνθήκες ώστε να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι συζητήσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο και υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να προκύψει οριστική συμφωνία μέσα στο επόμενο διάστημα.

Ο 31χρονος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ, παραμένοντας σημαντικό κομμάτι της ομάδας του μέχρι το τέλος της παρουσίας του στο Μάντσεστερ.

