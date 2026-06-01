Ο κύκλος του Σεμπαστιέν Ποκονιόλι στη Μονακό ολοκληρώθηκε και επίσημα, με τον γαλλικό σύλλογο να γνωστοποιεί τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.
Η τελική κατάταξη στο πρωτάθλημα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις, καθώς οι Μονεγάσκοι ολοκλήρωσαν τη σεζόν στην έβδομη θέση της Ligue 1 και έμειναν εκτός των εισιτηρίων που οδηγούν στο επόμενο Champions League.
Παρά το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε ο βασικός στόχος εντός συνόρων, η παρουσία της ομάδας στην Ευρώπη είχε θετικά στοιχεία.
Η Μονακό κατάφερε να διατηρηθεί ανταγωνιστική στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και έφτασε μέχρι τη φάση των μπαράζ για τις θέσεις 9-24.
Η ανακοίνωση της Μονακό
“Η Μονακό ανακοινώνει την αποχώρηση του Σεμπαστιάν Ποκονιόλι. Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Σεμπαστιάν Ποκονιόλι και το επιτελείο του για την απόλυτη αφοσίωσή τους στη Μονακό και τους εύχεται ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της πορείας τους”.
L’AS Monaco annonce le départ de Sébastien Pocognoli.
Le Club souhaite remercier Sébastien Pocognoli et son staff pour leur engagement total avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite.
