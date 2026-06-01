Ο κύκλος του Σεμπαστιέν Ποκονιόλι στη Μονακό ολοκληρώθηκε και επίσημα, με τον γαλλικό σύλλογο να γνωστοποιεί τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η τελική κατάταξη στο πρωτάθλημα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις, καθώς οι Μονεγάσκοι ολοκλήρωσαν τη σεζόν στην έβδομη θέση της Ligue 1 και έμειναν εκτός των εισιτηρίων που οδηγούν στο επόμενο Champions League.

Παρά το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε ο βασικός στόχος εντός συνόρων, η παρουσία της ομάδας στην Ευρώπη είχε θετικά στοιχεία.

Η Μονακό κατάφερε να διατηρηθεί ανταγωνιστική στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και έφτασε μέχρι τη φάση των μπαράζ για τις θέσεις 9-24.

Η ανακοίνωση της Μονακό

“Η Μονακό ανακοινώνει την αποχώρηση του Σεμπαστιάν Ποκονιόλι. Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Σεμπαστιάν Ποκονιόλι και το επιτελείο του για την απόλυτη αφοσίωσή τους στη Μονακό και τους εύχεται ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της πορείας τους”.