Μια φοιτήτρια 20 ετών αντιμετωπίστηκε ως «αργόσχολη» από το προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία της ανάκρισης, παρακολουθούσε τον αγώνα ποδοσφαίρου της εθνικής γυναικών στην τηλεόραση αντί να της προσφέρει την απαιτούμενη φροντίδα.

Η Λίμπι Ίνστοουν, φοιτήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο του Newcastle, επισκέφθηκε τρεις φορές μέσα σε 24 ώρες το Κέντρο Επείγουσας Περίθαλψης (UCC) του Νοσοκομείου North Tees, καθώς υπέφερε από έντονους εμετούς μετά από ταξίδι στο Λονδίνο στις 16 Αυγούστου 2023. Οι γιατροί απέδωσαν τα συμπτώματα σε γαστρεντερίτιδα, χωρίς όμως να γίνει περαιτέρω εξέταση.

Κατά την πρώτη της επίσκεψη, της χορηγήθηκαν φάρμακα κατά της ναυτίας και στάλθηκε στο σπίτι. Όταν η κατάστασή της επιδεινώθηκε, η μητέρα της, Σούζαν Ίνστοουν, την επέστρεψε στο UCC, όπου η ίδια διάγνωση επαναλήφθηκε. Την επόμενη ημέρα, η οικογένεια την μετέφερε εκ νέου στο νοσοκομείο, καθώς η Λίμπι ήταν «εντελώς εξαντλημένη και πολύ αδύναμη», όπως κατέθεσε η μητέρα της.

Η φοιτήτρια εισήχθη τελικά σε θάλαμο, όμως οι συγγενείς της υποστηρίζουν ότι το προσωπικό ήταν απασχολημένο παρακολουθώντας τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών μεταξύ Αγγλίας και Ισπανίας. Η Σούζαν Ίνστοουν δήλωσε ότι είχαν περιμένει εννέα ώρες για να εξεταστεί η κόρη της και ότι, παρότι της τοποθετήθηκε ορός και της δόθηκαν παυσίπονα, η Λίμπι πήρε εξιτήριο χωρίς να έχει αναρρώσει.

Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας, λίγο μετά την επιστροφή στο σπίτι, η Λίμπι κατέρρευσε. Οι διασώστες τη μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λόγω απόφραξης του λεπτού εντέρου.

Οι παραλείψεις στη φροντίδα και τα ερωτήματα της οικογένειας

Η Σούζαν Ίνστοουν ανέφερε ότι μια νοσοκόμα της είπε πως «νόμιζαν ότι τους σπαταλούσε τον χρόνο». Η οικογένεια ενημερώθηκε αρχικά ότι η 20χρονη δεν θα μπορούσε να σωθεί, όμως έξι μήνες αργότερα αποκαλύφθηκε πως υπήρχαν χαμένες ευκαιρίες για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.

«Οι τελευταίες μέρες της ζωής της κόρης μου ήταν φρικτές», είπε η μητέρα της και πρόσθεσε ότι:«Η Λίμπι ήταν σε συνεχή αγωνία, τρομαγμένη, και δεν της δείχτηκε καμία συμπόνια. Αντιμετωπίστηκε ως ενόχληση και όχι ως ασθενής που χρειαζόταν βοήθεια».

Ανεξάρτητος ιατρικός εμπειρογνώμονας διαπίστωσε ότι η Λίμπι δεν είχε αδειάσει το έντερό της για αρκετές ημέρες, στοιχείο που θα έπρεπε να είχε οδηγήσει τους γιατρούς να αποκλείσουν τη γαστρεντερίτιδα. Η έκθεση κατέληξε ότι χάθηκαν κρίσιμες ευκαιρίες για αξονική τομογραφία και πως μια χειρουργική επέμβαση θα μπορούσε να είχε σώσει τη ζωή της.

Η συγγνώμη του νοσοκομείου και η ετυμηγορία για αμέλεια

Ο Δρ Μάικλ Στιούαρτ, επικεφαλής ιατρός του ομίλου των Νοσοκομείων North Tees and Hartlepool και South Tees (NHS Foundation Trusts), εξέφρασε «ανεπιφύλακτη και ειλικρινή συγγνώμη για τις χαμένες ευκαιρίες στη φροντίδα της Λίμπι». Αναγνώρισε ότι υπήρξε «ενός βαθμού προκατάληψη επιβεβαίωσης», καθώς οι γιατροί επέμεναν στη διάγνωση της γαστρεντερίτιδας αγνοώντας άλλα σημάδια.

Μετά την ετυμηγορία του ιατροδικαστή για αμέλεια, οι γονείς της Λίμπι, Σούζαν και Ίαν Ίνστοουν, μαζί με τα αδέλφια της, Τζο και Άλφι, εξέδωσαν ανακοίνωση προς τιμήν της. «Η όμορφη Λίμπι μας ήταν αγαπητή σε όλους όσους την γνώριζαν, αλλά μας την άρπαξαν με τον πιο βάναυσο τρόπο λόγω των παραλείψεων εκείνων που υποτίθεται ότι έπρεπε να την φροντίσουν», ανέφεραν. «Γιατί οι γιατροί δεν την εξέτασαν; Γιατί δεν την πίστεψαν όταν υπέφερε από φρικτό πόνο; Γιατί ισχυρίστηκαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, ενώ τώρα γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να είχε σωθεί;».