Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό», διαψεύδοντας ουσιαστικά τις προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί «παγώματος» των διαπραγματεύσεων.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αδιάφορος απέναντι στην πιθανή κατάρρευση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δηλώνοντας στο CNBC: «Ειλικρινά, δεν με νοιάζει εάν έχουν τελειώσει».

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι:«Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο». Η δήλωσή του ήρθε ως απάντηση σε ερώτηση σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι Ιρανοί διαπραγματευτές «παγώνουν» την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω των μεσολαβητών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι σκοπεύει να «ρωτήσει» τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, για το «τι συμβαίνει με τον Λίβανο». Η αναφορά αυτή ήρθε στο πλαίσιο συζήτησης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στη διεθνή ασφάλεια.

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι δεν ανησυχεί για τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες εκτοξεύτηκαν μετά τις πληροφορίες στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν πως η Τεχεράνη δεσμεύεται να «αποκλείσει πλήρως» τα Στενά του Ορμούζ, πέραν της διακοπής των διαπραγματεύσεων.

«Πιστεύω ότι η τιμή του πετρελαίου θα πέσει κατακόρυφα στο άμεσο μέλλον, πολύ σύντομα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία στις αγορές ενέργειας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος δήλωσ ότι, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από το Ιράν σχετικά με ενδεχόμενο πάγωμα των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών. Όπως σημείωσε, θεωρεί ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί υπερβολικά πολλές συζητήσεις και πως «λίγη σιωπή θα ήταν ευεργετική».

«Νομίζω ότι μιλάμε πάρα πολύ, αν θέλετε την αλήθεια. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλό να κρατήσουμε σιωπή, και αυτό μπορεί να διαρκέσει για πολύ καιρό», ανέφερε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC και τον δημοσιογράφο Γκάρετ Χάικ. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε να ρίξουμε βόμβες παντού εκεί. Απλώς θα κρατήσουμε σιωπή. Θα διατηρήσουμε τον (σ.σ. ναυτικό) αποκλεισμό», πρόσθεσε.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου υπογράμμισε επίσης ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να περιμένει «όσο θέλει», επισημαίνοντας πως το Ιράν «χάνει μια περιουσία». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Ιρανοί είναι «καλύτεροι διαπραγματευτές από ό,τι μαχητές».

«Παγώνουν» οι επαφές Ιράν και ΗΠΑ – Προειδοποίηση Τεχεράνης για πλήρη αποκλεισμό Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Το πρακτορείο Tasnim, μετέδωσε την Δευτέρα ότι, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν επιλέγει να «παγώσει» κάθε μορφή επικοινωνίας έως ότου ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι όροι. Καθοριστική προϋπόθεση, όπως επισημαίνεται, είναι η πλήρης παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων τόσο στον Λίβανο όσο και στη Γάζα.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη εκπέμπει μήνυμα κλιμάκωσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πιο δυναμικές κινήσεις στην περιοχή. Πηγές αναφέρουν ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του εξετάζουν το σενάριο πλήρους αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ, ενός από τα πλέον κρίσιμα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά πετρελαίου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το λεγόμενο «Μέτωπο της Αντίστασης» και το Ιράν δεν αποκλείουν την «ενεργοποίηση άλλων μετώπων», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του Στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, εντείνοντας περαιτέρω την ανησυχία για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.

Η προειδοποίηση του Ιρανού ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί

Η ισχύουσα εκεχειρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου. Η δήλωση αυτή έγινε μέσω του Χ, λίγο μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι διέταξε την Τσαχάλ να επιτεθεί στις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ.

For immediate attention: The ceasefire between Iran and the US is unequivocally a ceasefire on all fronts, including in Lebanon. Its violation on one front is a violation of the ceasefire on all fronts. The US and Israel are responsible for the consequences of any violation. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 1, 2026

«Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι υπεύθυνες για τις συνέπειες αυτής της παραβίασης», προειδοποίησε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Τραμπ: Πολύ καλή επικοινωνία» με τη Χεζμπολάχ, συμφωνία για κατάπαυση του πυρός- Το Ισραήλ δεν θα στείλει στρατό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια «πολύ καλή» επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία, όπως είπε, συμφώνησε «να παύσει το πυρ». Η δήλωση έγινε απόψε, σηματοδοτώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης.

«Μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ και συμφώνησαν ότι θα σταματήσει πλήρως το πυρ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, δίνοντας έμφαση στη διπλωματική διάσταση της επικοινωνίας.

Παράλληλα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» συνομιλία με τον Μπίμπι (Μπενιαμίν) Νετανιάχου, πρωθυπουργό του Ισραήλ. Όπως σημείωσε, ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μη στείλει στρατό στη Βηρυτό, ενώ οι μονάδες που βρίσκονταν καθ’ οδόν έχουν ήδη επιστρέψει στις βάσεις τους.

Λίγο πριν από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, δύο ισραηλινές πηγές είχαν αναφέρει ότι το Ισραήλ ανέμενε την τελική έγκριση του Τραμπ για να ξεκινήσει επιχειρήσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φαινόταν να ανατρέπεται μετά την επικοινωνία του προέδρου με τη Χεζμπολάχ.