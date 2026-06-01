Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από το Ιράν σχετικά με ενδεχόμενο πάγωμα των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών. Όπως σημείωσε, θεωρεί ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί υπερβολικά πολλές συζητήσεις και πως «λίγη σιωπή θα ήταν ευεργετική».

«Νομίζω ότι μιλάμε πάρα πολύ, αν θέλετε την αλήθεια. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλό να κρατήσουμε σιωπή, και αυτό μπορεί να διαρκέσει για πολύ καιρό», ανέφερε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC και τον δημοσιογράφο Γκάρετ Χάικ. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε να ρίξουμε βόμβες παντού εκεί. Απλώς θα κρατήσουμε σιωπή. Θα διατηρήσουμε τον (σ.σ. ναυτικό) αποκλεισμό», πρόσθεσε.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου υπογράμμισε επίσης ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να περιμένει «όσο θέλει», επισημαίνοντας πως το Ιράν «χάνει μια περιουσία». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Ιρανοί είναι «καλύτεροι διαπραγματευτές από ό,τι μαχητές».

Αντίδραση της Τεχεράνης και αναφορές για πάγωμα συνομιλιών

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών, εξαιτίας των επιθέσεων στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, δεν πρόκειται να υπάρξουν συνομιλίες έως ότου ικανοποιηθούν οι ιρανικές απαιτήσεις για τον τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο.

Το Tasnim ανέφερε ακόμη ότι το Ιράν και το λεγόμενο «Μέτωπο της Αντίστασης» –που περιλαμβάνει συμμάχους στη Υεμένη, τον Λίβανο και το Ιράκ– έχουν εκπονήσει σχέδιο δράσης για τον πλήρη αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ και την ενεργοποίηση και άλλων μετώπων, όπως του Στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, με στόχο την «τιμωρία του Ισραήλ και των υποστηρικτών του».

Ανησυχία για νέα μέτωπα στη Μέση Ανατολή

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο Reuters, εάν οι Χούθι –σύμμαχοι του Ιράν στην Υεμένη– ανοίξουν νέο μέτωπο στη σύγκρουση, ο προφανής στόχος θα είναι το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Πρόκειται για κρίσιμο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, που ελέγχει τη θαλάσσια κυκλοφορία προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

Το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, γνωστό και ως «Πύλη των Δακρύων», συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό, χωρίζοντας την Υεμένη από το Τζιμπουτί και την Ερυθραία.

Θέση της ιρανικής διπλωματίας

«Η παραβίαση σε ένα μέτωπο συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ φέρουν την ευθύνη για τις συνέπειες οποιασδήποτε παραβίασης», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενος στις επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου έχει προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο. Παράλληλα, έχει επιφέρει σημαντικό οικονομικό πλήγμα διεθνώς, αυξάνοντας τις τιμές της ενέργειας, καθώς το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ – έναν ζωτικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Η άμεση παύση των επιθετικών και βίαιων στρατιωτικών επιχειρήσεων του σιωνιστικού καθεστώτος στη Γάζα και τον Λίβανο, καθώς και η πλήρης αποχώρησή του από τα κατεχόμενα εδάφη στον Λίβανο, έχουν τονιστεί από Ιρανούς αξιωματούχους και διαπραγματευτές. Δεν θα υπάρξουν συνομιλίες έως ότου ικανοποιηθούν οι θέσεις του Ιράν και του “Μετώπου της Αντίστασης”», αναφέρει χαρακτηριστικά το Tasnim.