Ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για τη Μέση Ανατολή, Ανουάρ Ανουνί, κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική του κλιμάκωση στον Λίβανο και να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Όπως υπογράμμισε, είναι αναγκαίο να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με σκοπό μια διαπραγματευτική λύση ικανή να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια τόσο για τον Λίβανο όσο και για το Ισραήλ.

«Ο λαός του Λιβάνου έχει ήδη υπομείνει τεράστιες δυσκολίες. Δεν διάλεξαν αυτόν τον πόλεμο και αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανουνί, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.