Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παύλος Πολάκης επέλεξε να σχολιάσει το ρευστό σκηνικό στην Κεντροαριστερά και την επίσημη εμφάνιση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), του νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο βουλευτής Χανίων, επιστρατεύοντας για άλλη μια φορά μεταφορικό λόγο, δημοσίευσε φωτογραφίες από εξόρμησή του για ψαροντούφεκο, ποζάροντας με έναν ροφό βάρους 13,5 κιλών, συνοδευόμενο από μια λεζάντα γεμάτη πολιτικά υπονοούμενα.

«Ίσως και να ’ναι σημαδιακό… Γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης.

Η αποστροφή του αυτή ερμηνεύεται ως ευθεία βολή προς τον πρώην πρωθυπουργό και τις εσωκομματικές διεργασίες που προκαλεί η ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ., με τον Χανιώτη πολιτικό να στέλνει μήνυμα υπέρ των «καθαρών γραμμών» και να διαχωρίζει τη θέση του από κινήσεις τακτικισμού ή ασαφούς πολιτικής στόχευσης.

Η δημόσια αυτή διαφοροποίηση αποκτά πρόσθετο πολιτικό βάρος, καθώς ο Παύλος Πολάκης βρίσκεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη διαγραφή του με απόφαση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου.

Ο ίδιος είχε ασκήσει έντονη κριτική στην ηγεσία της Κουμουνδούρου, κατηγορώντας την για αδράνεια και πολιτική απραξία απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Με τη συγκεκριμένη ανάρτηση, ο βουλευτής Χανίων ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά αναδιάταξη και την εσωστρέφεια που επικρατεί στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.