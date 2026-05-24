O Νίκος Παππάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, άφησε αιχμές για τη λειτουργία και τη διοίκηση του κόμματος, με αφορμή τις καθυστερήσεις στη σύγκληση των κομματικών οργάνων, ενώ αναφέρθηκε και στις εσωτερικές ισορροπίες της Κουμουνδούρου.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Νίκος Παππάς υπογράμμισε ότι η συνεδρίαση των οργάνων έχει καθυστερήσει, γεγονός που – όπως είπε – έχει προκαλέσει εσωκομματικές διακυμάνσεις. Παράλληλα, σχολίασε πως ο Παύλος Πολάκης «είπε το αυτονόητο» σχετικά με την ανάγκη άμεσης σύγκλησης, χωρίς ωστόσο να αποδίδει ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ο βουλευτής τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει «συντεταγμένο κόμμα με ηγεσία», απορρίπτοντας σενάρια αποδυνάμωσης ή διάλυσής του. Εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση ότι το κόμμα μπορεί να κινηθεί προς συμμαχίες με πολιτικές δυνάμεις που επιθυμούν συνεργασία.

Αναφορά στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Παππάς σημείωσε ότι η διάθεση για ενότητα στην Αριστερά είναι θετική. Ωστόσο, όπως τόνισε, παραμένει ζητούμενο και όχι δεδομένο, αποδίδοντας τη σημερινή εικόνα και σε λάθη της προηγούμενης περιόδου μετά τις εκλογές του 2023.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς στελέχη που ενδέχεται να μετακινηθούν σε άλλο πολιτικό φορέα, επισημαίνοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να παραδίδουν την έδρα τους. Παράλληλα, χαρακτήρισε «προσβλητικές» τις συζητήσεις περί «πλειστηριασμού εδρών».